LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (3-3), WTA Roma 2025 in DIRETTA: siamo nel match tie-break!

6-5 Ace (3° di Gauff e del match).

6-4 SPAZIALEEEE lob di carico dritto di Jasmine Paolini che mette in grande difficoltà Gauff: smash comodo Errani!!! BOATO!

5-4 Colpisce quasi il giudice di sedia il rovescio di Eala, tanto l’impatto è stato arretrato. Serve Gauff!

4-4 Sale in cattedra la risposta lungoriga di rovescio di Gauff.

4-3 Entra a rete Errani a spezzare la diagonale Paolini-Eala! Serve la toscana!

3-3 Beh, miracolo difensivo al volo di Gauff. Errani era stata brava a tirarle forte addosso. Brava lei.

3-2 Cortissimo lob difensivo di Sara. Uno scherzo chiudere per Gauff.

3-1 Grandissimo lob di rovescio, e poi volèe corta. Da manuale Errani che chiude a aizza la folla!

2-1 Non risponde stavolta di dritto Jasmine.

2-0 Pesantissima serie di dritto della toscana! Alla fine sbaglia di volo Eala!

1-0 Servizio e bordata di dritto a segno Paolini!

ERRANI/PAOLINI-Eala/Gauff 7-5, 3-6! Nastro vincente, non ci crede il pubblico. E quindi, stavolta riescono a chiudere il parziale Eala/Gauff. Si decide tutto al metch tie-break!

40-40 DOOOOPPIO FALLO; attenzione, punto decisivo. Vincerlo potrebbe essere la chiave di svolta.

SECONDA

40-30 Attenzione, risposta vincente di dritto di Paolini!!!!!

40-15 Bordata pazzesca di dritto dell’americana su Errani.

30-15 Bellissimo cross vincente di dritto di Gauff.

15-15 Intervento di Sara Errani, che spezza l’andamento identico che hanno avuto i due parziali. Meglio così!

15-0 Come prima, serve per il set Gauff. Prima vincente.

3-5 Niente, lungo il lob di Errani. E ora, la storia si ripeterà?

15-40 UUH di pochissimo out la volèe conclusiva di Eala, erroe che può diventare un macigno!!!

0-40 Adesso diventa improbabile, lungo il lob di Sara di rovescio.

0-30 Bene a rete Eala, scambio lungo e combattuto risolto dalla filippina. Firmeremmo per un altro DP.

0-15 Intervento vincente dell’americana. Serve Paolini.

3-4 E SBAGLIA Gauff, c’è quindi il break delle azzurre che tornano vicine.

40-40 Dolce volèe di rovescio Gauff e 6° punto decisivo.

30-40 Stavolta le esce la chiusura, palla break o punto decisivo, sarebbe il sesto su sette.

30-30 Bella volèe di dritto di Gauff.

15-30 Prima vincente, brava Eala.

0-30 Si butta a rete Errani e stavolta chiude! La pallina rimane incastrata nel cuore della racchetta di Gauff.

0-15 Dai, gran risposta di dritto di Paolini. Difesa out di Eala.

2-4 Purtroppo chiude al volo Eala. Altro punto decisivo nelle loro casse.

40-40 Chiude a rete Sara, indovinate: PUNTO DECISIVO (5° del set).

30-40 Lungo di due metri l’intervento a rete di Errani, strano errore. E’ il suo secondo di fila al volo. Pesantissimo.

30-30 Sbaglia anche di dritto Paolini. Due errori di fila dopo il gran vincente.

30-15 Sbaglia però di dritto l’azzurra. Un’ora e venti di partita. Domani gioca il singolo.

30-0 Con il dritto infialla la folla Paolini!

15-0 Esce la risposta di dritto di Eala.

2-3 Urlaccio di Errani a seguito dei due millimetri per cui la sua volèe di dritto è uscita. Tengono il servizio salvandosi da 15-40 le rivali.

40-40 Entra a rete Eala e ci regala il 4° punto decisivo del set.

30-40 Rimane in campo la fucilata di Gauff al corpo di Errani, che si era scansata. Altre due chance di 3-2.

seconda!

15-40 In mezzo alla rete l’entrata di dritto dell’americana.

seconda

15-30 Ace (2° di Gauff)!

0-30 Ancora la risposta delle azzurre a prendere in controtempo Eala!! Due punti pesanti!

0-15 ‘Fucilata’ di dritto in risposta Paolini su Eala!

2-2 Lungo il dritto difensivo in corsa di Eala. Teniamo il servizio! Serve Gauff!

40-15 Clamorosa pallata di dritto di Paolini su Gauff!

30-15 Esce di poco il cross di dritto di Errani. Attenzione!

30-0 Grandissimo lungoriga di dritto, vincente, di Jas!

15-0 Pauroso cross di rovescio di Paolini!! Serve Errani. Toscana a fondo campo.

1-2 Largo il dritto di Jasmine, terzo punto decisivo del set: questo per le rivali.

40-40 GIOCO DI PRESTIGIO di Errani che ‘gabba’ entrambe le rivali con la finta di slice stretto e poi il lob vincente!

40-30 Troppo corto il lob di Paolini, comoda preda dello smash di Gauff.

30-30 Bene Eala stavolta di volo, in rete il dritto di Paolini.

15-30 Non risponde sulla seconda Jasmine.

0-30 Sbaglia di rovescio Eala.

0-15 Primo punto molto importante nelle casse delle azzurre.

1-1 Contro-break, un punto decisivo a testa nel 2° set.

40-40 In rete il rovescio di Paolini. Un altro PUNTO DECISIVO!

40-30 Risposta vincente di dritto : torna a colpire Eala.

40-15 Grande rovescio lungoriga di Errani su Eala, a togliersi dalla diagonale con l’americana!

30-15 Non è vero, cosa ha messo largo di volo la semifinalista degli Internazionali d’Italia! Comodissima volèe di rovescio a chiudere.

15-15 Larga la risposta di rovescio Gauff.

0-15 Risponde profondo Eala, chiude con lo smash Gauff.

1-0 ANCORA ERRANI!!!! A rete come nessuno, legge le traiettorie delle volèe comode di una Eala in difficoltà e poi chiude lei su Gauff!

40-40 Sulla riga il rovescio di Coco, a salvare la baracca. Punto decisivo, e quanto pesa!

30-40 Ace della campionessa degli US Open 2020.

15-40 Altro enorme punto di Sara, scansano Paolini e hanno a che fare con la campionessa azzurra!

15-30 Grande risposta stavolta di JAS su Eala!

15-15 Clamoroso errore di volo Gauff.

15-0 Non risponde di rovescio Jasmine sulla seconda, SI INTERROMPE la striscia magica di 12 punti.

ERRANI/PAOLINI-Gauff/Eala 7-5!

Niente, parziale di 12 punti a 0 di Errani Paolini che ha del clamoroso, perché parte dal 5-3, 40-0 e servizio Gauff.

40-0 Comoda chiusura di Paolini, volano adesso le italiane!

30-0 In reteee la volèe di Eala, scesa tantissimo.

15-0 Bellissimo! Lob di dritto di Errani, prende in controtempo le rivali.

6-5 Scesa davvero tanto Eala, BREAK!

0-40 Non chiude Gauff, lo fa ERRANI! Tre palle break!

0-30 ANCORA LEIIIII a rete!!!!

0-15 Sta subendo la pressione adesso Eala, tira esattamente dove Errani stava andando e subisce la chiusura.

5-5 TENIAMO IL SERVIZIO, siamo le prime a farlo dal 2-1 Eala/Gauff. Serve Alex Eala.

40-0 LA PRIMA DI PAOLINI, la comodissima volèe di Errani! Tre palle ‘break’!

30-0 CLAMOROSOOOOO dritto vincente, arcobaleno in cross a scavalcare la minuta Eala: geniale la n.5 del mondo!!!

15-0F uoriiiii la risposta della filippina!!

SERVE JASMINE PAOLINI! Solo break dall’1-2

4-5 BREEEAK, fuori il dritto di Gauff che si magia da 40-0 il 1° set!

SECONDA

40-40 Schiaffo di rovesco OUT! Eala! Punto decisivo! E quanto pesa!

40-30 Sbaglia un altro dritto Gauff, attenzione!

40-15 Doppio fallo (1° ).

40-0 Prima vincente.

30-0 In rete un altro dritto Sara.

15-0 Comodo intervento di Eala dopo la prima e il dritto di Gauff.

3-5 Altro break, Gauff serve (si fa per dire) per chiudere.

15-40 Fuori il lob di rovescio di Errani.

15-30 Errore!! In risposta di Eala che ci prendiamo eccome!

0-30 Malamente in rete Errani di dritto. Attenzione, poi serve Gauff.

0-15 NOO! Sbaglia una comodissima volèe di rovescio Jasmine.

3-4 BREAK! Ce ne sono stati già 5!

0-40 Ancora l’intervento comodo di Sara, gioco pericolante di Eala in battuta.

0-30 SII! Comodo intervento di Sara dopo il dritto pesantissimo di JAS!

0-15 Gran dritto in risposta di Paolini!

2-4 Ancora break, risposta incisiva di dritto di Gauff.

30-40 Chiude al volo Errani!

15-40 Ancora Eala a rete. Contro volèe di Sara in rete.

15-30 Clamoroso vincente lungoriga di dritto Eala, su Errani.

15-15 In rete però il dritto, Gauff!

0-15 Comodo intervento Gauff.

2-3 E alla fine cede Eala, scambio bellissimo! Errani dà ancora dimostrazione di sè!

30-40 Clamorosa risposta di Paolini di rovescio, Gauff fa quel che può ma poi sbaglia di dritto!

Seconda

30-30 Grande progressione di dritto di Jasmine, poi il tocco di Sara a rete!

30-15 Comodo intervento Eala.

15-15 Tracciante di rovescio di Gauff.

0-15 Quasi colpita Gauff dalla volèe di Eala. Bel quindici delle azzurre!

1-3 E c’è il break di Eala Gauff!

30-40 Ancora la risposta di rovescio di Eala a segno! Palle break, due.

30-30 Errore al volo di Paolini.

30-15 Ci pensa Eala con il rovescio aggressivo.

30-0 Sbaglia anche la risposta di rovescio Gauff.

15-0 Fuori il rovescio al volo, Gauff.

1-2 Eala e Gauff tengono la battuta, dopo averla persa nel 1° gioco.

40-40 Fuori di poco il dritto di Errani.

30-40 Risposta vincente, Paolini! Di rovescio.

30-30 Errore anche di Eala, di rovescio.

30-15 Fuori il dritto in palleggio di Poalini.

15-15 Brutta volèe di dritto di Gauff.

15-0 Con la prima al corpo Eala.

1-1 Risposta vincente Gauff, di dritto.

30-40 Servizio vincente Paolini!

15-40 Non risponde stavolta Gauff.

0-40 Clamorosa risposta di Eala di rovescio. La filippina è mancina.

0-30 Risposta vincente, Gauff.

0-15 Serve Paolini, fuori il suo rovescio.

1-0 INIZIO E BREAK per le azzurre.

0-40 Fuori anche il rovescio dell’USA.

0-30 In rete il dritto di Gauff.

0-15 Subito una grande risposta di Jasmine, in semifinale in singolo: come Coco.

Coco Gauff in battuta!

16:43 Primo precedente tra le azzurre e la coppia odierna. Ovviamente va rimarcato come spesso e volentieri Errani e Paolini hanno affrontato e battuto Gauff. Per esempio nella finale del 2024, giocavan con Routliffe (NZL).

Giocatrici in campo!!

Giocatrici in campo alle 16:40!

Eala/Gauff hanno sconfitto in ottavi Grant/Pigato, altresì Wild Card.

16:00 La partita si giocherà alle 16:40 perché Gauff, appunto, ha diritto alla ‘suitable rest’.

15:55 Errani/Paolini sono giunte ai quarti di finale dopo due vittorie contro Jiang/Wu e Putintseva/Fernandez! Oggi si alza il livello contro la n.3 del mondo in singolare che ha appena raggiunto la semifinale di singolo contro Mirra Andreeva e sfiderà la vincente di Sabalenka-Zheng!

15.52 Chiude Ruud e lascia strada libera alle italiane!!!!!!

15:02 Ruud-Munar 6-2! Poi Errani e Paolini alle prese con Eala/Gauff nei quarti di finale di doppio femminile.

11:25 Ieri sera per forza di cose Ruud-Munar è stata rimandata a oggi. Giocheranno alle 14 sul Grandstand, poi ERRANI/PAOLINI contro Eala/Gauff.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di quarti di finale di doppio femminile del WTA 1000 di Roma 2025 tra Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI e la coppia formata dalla filippina Alexandra EALA e dall’americana Coco GAUFF.

Si alza il livello per le campionesse in carica degli Internazionali d’Italia, di fronte l’inedita coppia, che è stata invitata dagli organizzatori e che al turno precedente ha sconfitto l’altra coppia invitata dagli organizzatori: Grant/Pigato. Si gioca per un posto in semifinale contro Dabrowski/Routliffe o le russe Andreeva/Shnaider.

Grazie ai punti conquistati nella Città Eterna, le campionesse olimpiche in carica si sono riportate un po’ più in alto nella classifica race, dove al momento occupano la sesta posizione momentanea. Paolini giocherà nella giornata di domani la sua partita di semifinale nel torneo di singolare femminile contro Elina Svitolina, tuttavia l’azzurra non avrà contemporaneità con l’impegno di doppio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro di quarti di finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 tra Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI e Eala/Gauff: si parte dopo Munar-Ruud (14:00). Vi aspettiamo!