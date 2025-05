LIVE Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: esordio scomodo per le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros di doppio femminile tra Sara Errani/Jasmine Paolini e e la coppia composta della bielorussa Victoria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe. Primo confronto diretto le due compagini con le vincenti che al secondo turno troveranno Lulu Sun/Yuan Yue.

Le campionesse Olimpiche si presentano all’appuntamento parigino dopo aver conquistato Roma per la seconda edizione consecutiva. In stagione le azzurre sono già a quota due trofei grazie al successo sul cemento di Doha conquistato a metà febbraio. Non ci sono più parole per descrivere il livello di gioco a cui sono balzate Errani e Paolini, con quest’ultima in grado di competere al vertice tanto in singolare quanto in doppio.

Dovranno però fare attenzione ad un primo turno tutt’altro che agevole. Azarenka e Routliffe sono una coppia nuova di zecca, ma la neozelandese è una vecchia volpe del doppio. L’oceanica infatti, assieme alla canadese Dabrowski, formava una delle coppie più ostiche dell’intero circuito. Azarenka, dall’alto dei suoi 35 anni , porta in dote l’esperienza e la caparbietà che ne ha contraddistinto la carriera.

La sfida di primo turno del Roland Garros di doppio femminile tra Sara Errani/Jasmine Paolini e e la coppia composta della bielorussa Victoria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe sarà il terzo incontro dalle 11.00 sul Court 2 dopo Arevalo/Pavic-Martinez/Munar e Haddad Maia/Siegemund-Jeanjean/Ponchet.