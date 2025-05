LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, WTA Roma 2025 in DIRETTA: show nel remake della finale olimpica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, incontro valevole per la semifinale del WTA 1000 di Roma 2025. Show assicurato nel doppio femminile in quest’edizione degli Internazionali BNL d’Italia: nel penultimo atto del torneo andrà in scena il remake della finale olimpica tra due delle coppie più in forma di questa stagione.

Sara Errani e Jasmine Paolini provano a tornare in finale a Roma dopo il titolo conquistato lo scorso anno. Le azzurre hanno iniziato la difesa del titolo battendo 6-3, 6-4 Xinyu Jiang e Fang-Hsien Wu e poi superando 6-4, 4-6, 10-7 Leylah Fernandez e Yulia Putinseva. Nei quarti di finale la coppia italiana ha battuto al match tie-break Coco Gauff ed Alexandra Eala vincendo 7-5, 3-6, 10-7.

Un solo set perso anche per Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le due russe hanno esordito contro Linda Noskova e Clara Tauson, battute 6-3, 6-1 in poco più di un’ora. Al secondo turno la coppia sovietica ha avuto vita facile con le temibili Hao-Ching Chan e Giuliana Olmos (6-4, 6-2) accedendo ai quarti di finale dove hanno superato, annullando 3 match point, Gabriela Dabrowksi ed Erin Routliffe.

Le due coppie si sono affrontate diverse volte negli ultimi mesi. Oltre alla finale olimpica, vinta dalle azzurre 2-6, 6-1, 10-7, le quattro si sono incontrate anche al secondo turno degli Australian Open, dove le russe si sono imposte con un doppio 7-5, ed in semifinale al WTA 1000 di Doha. In Qatar le italiane hanno annullato 3 match point complessivi vincendo in rimonta 4-6, 7-6, 11-9.

La prima semifinale del torneo di doppio femminile aprirà il programma sul campo centrale alle 13.30.