LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna il colpo nella Coppa delle Nazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa delle Nazioni, concorso a squadre presente all’interno del programma del Piazza di Siena 2025. Il weekend romano si inaugurerà con la competizione riservata alle squadre nazionali, pronte a esibirsi nella cornice affascinante di Villa Borghese per tentare di conquistare il titolo.

Si compete nel campo di gara della splendida cornice di Villa Borghese, con l’Italia che, da padrona di casa proverà a imporsi in un contest davvero spettacolare. L’ultimo successo azzurro risale a 7 anni fa, quando la formazione italiana si fregiò della vittoria. Gli avversari non mancheranno: in primis la Gran Bretagna, campionessa olimpica a Parigi 2024, ma occhio anche a Germania, Paesi Bassi e Svizzera, nazioni collaudate e competitive che saranno grandi contendenti al successo.

Gli azzurri, in campo con Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet, Giacomo Casadei e Paolo Paini chiuderanno ogni singolo giro della gara essendo stati sorteggiati in ultima posizione. Potendo disputare le rispettive prove al termine di ogni rotazione, i cavalieri italiani avranno un piccolo vantaggio nel conoscere i risultati conseguiti dagli avversari, cosa che potrebbe rivelarsi decisiva nell’ottica al successo.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, concorso a squadre presente all’interno del programma del Piazza di Siena 2025. La Coppa delle Nazioni 2024 inizierà alle ore 14.30 Buon divertimento!