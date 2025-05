LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino a caccia dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Il match si giocherà sul Court M1 e non comincerà prima delle 14.40, preceduto da Lehecka-Cerundolo (ore 12) e Fokina-Cobolli.

Sulla strada verso i quarti di finale, l’azzurro numero 45 al mondo incrocia lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 7 del torneo, all’esordio in terra tedesca. Il numero 29 al mondo è stato recentemente sconfitto al terzo turno degli Internazionali d’Italia a Roma da Lorenzo Musetti ed è reduce dal tonfo nel Challenger di Bordeaux, salutando il torneo ai quarti di finale per mano del georgiano Basilashvili, numero 132 del mondo. Per Luciano un avversario tosto ma non insormontabile, servirà pazienza e lucidità nei momenti clou. In palio un posto ai quarti di finale contro uno tra il russo Rublev ed il tedesco Engel (wild card).

Esordio positivo per gli azzurri impegnati ad Amburgo, ultimo torneo in preparazione del prossimo Roland Garros. L’Italia è partita con il piedi giusto con i suoi due rappresentanti: Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il primo ha strappato gli ottavi di finale superando l’ucraino Sachko in tre set (5-7, 6-2,6-2) mentre l’italo-argentino ha arginato bene la giovanissima minaccia tedesca nonchè wildcard Dedura-Palomero con un convincente 6-1,6-4. Ora il momento degli ottavi.

OA Sport vi offre la diretta testuale del match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Non perdetevi neanche uno scambio grazie ai nostri continui aggiornamenti live, punto su punto!