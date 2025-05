LIVE Cobolli-Rublev, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: serve insinuarsi nella testa del russo per il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima finale dell’ATP 500 di Amburgo tra l’azzurro Flavio COBOLLI e il russo Andrey Rublev, si gioca per il prestigioso titolo e per darsi la spinta giusta in vista del Roland Garros.

Il romano ha dato un senso alla stagione in questa settimana tedesca: dopo aver vinto il titolo a Bucarest Cobolli era infatti nuovamente sprofondato in quella spirale negativa di gioco e di risultati che lo aveva attanagliato dal post-United Cup. Dopo il primo parziale contro il ripescato ucraino Sachko, però, c’è stata la grande reazione da campione e le vittorie su Davidovich, Bautista e poi ieri, al termine di una maratona, su Etcheverry.

Così facendo il romano si è spinto dentro i primi 30 giocatori del mondo e ha anche superato il concittadino Matteo BERRETTINI, ai box in vista della stagione su erba. Chissà che la possibilità non sia propizia inoltre per issarsi all’interno delle teste di serie a Wimbledon, sarebbe un’altra prima volta per il tennista della Capitale che è il numero 3 d’Italia virtuale in classifica mondiale: lo sarà ufficialmente lunedì.

L’appetito tuttavia vien mangiando e oggi la possibilità di vincere un torneo di caratura superiore a quello appena vinto nel mese di aprile. Se l’impresa arrivasse, Cobolli potrebbe iniziare il secondo Slam dell’anno da numero 26 del mondo, issandosi anche al 23° posto nella race. Insomma, la stagione delle prime volte per il giocatore azzurro e speriamo possa esserlo anche in caso di vittoria contro Marin Cilic martedì prossimo all’esordio a Parigi.

Di fronte un ex top 5, ormai scivolato sino alle porte della top 20. Il titolo di Doha pareva aver rilanciato il russo, che però poi è sprofondato di nuovo tra problemi dentro e fuori dal campo: il -1000 punti patito a Madrid (dal titolo alla sconfitta all’esordio) lo ha ulteriormente mortificato. Nella giornata di ieri Rublev ha vinto un ‘derby’ tra giocatori in crisi contro Auger Aliassime e oggi prova a incassare il secondo titolo della stagione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida che vale il titolo di Amburgo tra Flavio COBOLLI e il russo Andrey Rublev, si gioca alle ore 14:30! Prima, un’altra bandiera azzurra a caccia del titolo, trattasi di Bolelli/Vavassori dalle 12 contro Molteni/Romboli: vi aspettiamo!