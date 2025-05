LIVE Cobolli-Etcheverry, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: in palio la finale e 330 punti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale dell’ATP 500 di Amburgo tra l’azzurro Flavio COBOLLI e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, si gioca per un posto nell’ultimo atto del torneo tedesco contro Muller o Rublev.

Occasione molto ghiotta per il romano per tornare in finale in un torneo di questa caratura dopo che nella settimana olimpica si spinse fino alla finale del 500 di Washington DC perdendo in finale contro Sebastian Korda dopo una grande cavalcata. Quest’oggi l’occasione è propizia per issarsi ancora nell’ultimo atto di un torneo ATP in stagione, dopo il primo alloro a Bucarest.

In questa settimana Cobolli è tornato a esprimere il miglior tennis, superando in ordine il qualificato Sachko in rimonta 5-7, 6-2, 6-2 poi il quotato iberico Davidovich per 6-4, 7-5 e un altro spagnolo, più esperto, come Bautista ieri 7-6, 6-0. Vincendo oggi, il romano si isserebbe fino alla 27^ posizione provvisoria, superando il conterraneo Matteo BERRETTINI, fermo ai box.

Di fronte c’è un giocatore che potremmo anche definire ‘nobile decaduto’, visto che Etcheverry non più tempo fa di 2 anni era capace di spingersi fino al terzultimo atto del Roland Garros, strappando anche un parziale ad Alexander Zverev. Negli ultimi mesi tuttavia l’albiceleste ha perso prestazione e classifica, adesso gioca da numero 55, il best ranking dice 27.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 500 di AMburgo (GER) tra Flavio COBOLLI e Tomas Martin Etcheverry, si parte dopo due semifinali di doppio dalle 11:30, la seconda delle quali vede impegnati Bolelli/Vavassori: vi aspettiamo!