LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: avversario scomodo e imprevedibile

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Alejandro Davidovich Fokina, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2025. L’azzurro è chiamato ad alzare l’asticella negli ottavi del torneo tedesco contro l’ostico spagnolo.

Dopo l’eliminazione al primo turno nel Master 1000 di Roma, contro Luca Nardi, ed al secondo del challenger di Torino, per mano di Daniel Altmaier, Cobolli è tornato in campo ad Amburgo per preparare al meglio il Roland Garros. All’esordio in quest’edizione del torneo tedesco il giocatore italiano ha sconfitto in rimonta il lucky loser ucraino Vitaliy Sachko 5-7, 6-2, 6-2 trovando una vittoria importante per il morale.

L’avversario di Cobolli negli ottavi di finale sarà Davidovich Fokina, testa di serie numero 5. Nel primo turno del torneo di Amburgo lo spagnolo ha sconfitto con un doppio 6-3 Gael Monfils. Il giocatore iberico ha iniziato la stagione su terra battuta con la semifinale di Montecarlo, dove ha perso da Alcaraz, per poi rimediare due sconfitte precoci a Madrid e Roma.

Quella odierna sarà la quarta partita tra i due giocatori con l’italiano che è avanti 2-1 nei precedenti. L’incontro è il secondo in programma dalle 12.00 sul campo 1 dopo Jiri Lehecka-Francisco Cerundolo, ma non inizierà prima delle 13.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Davidovich Fokina con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!