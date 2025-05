LIVE Cobolli-Bautista Agut, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: serve maturità contro l’esperto spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che coinvolge Flavio COBOLLI e l’esperto iberico Roberto Bautista Agut, si gioca per un posto in semifinale contro Etcheverry o Lehecka.

Partita che si preannuncia combattuta ed equilibrata tra due lottatori come il romano e l’iberico. Bautista può essere molto pericoloso, ne sa qualcosa proprio Matteo Arnaldi che ci si è imbattuto all’esordio al Foro Italico perdendo in due parziali. In questo torneo il veterano spagnolo ex semifinalista Slam (Wimbledon) ha superato in tromba Giron e la testa di serie n.2 Frances Tiafoe.

L’azzurro ha ribaltato un set di ritardo all’esordio contro l’ucraino Vitaly Sachko, e poi ha vinto in due parziali contro Davidovich Fokina, dopo che l’iberico aveva anche servito per portare la partita al set decisivo. Vincendo oggi fa nuovamente breccia tra i primi 32 giocatori del mondo provvisoriamente, lui che poi difenderà gli appena 25 punti del 2° turno di Parigi. Si può essere testa di serie a Wimbledon!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) tra Flavio COBOLLI e Roberto Bautista Agut, si gioca come 2° match sul centrale dalle 12:00 dopo Etcheverry-Lehecka. Vi aspettiamo!