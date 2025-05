LIVE Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2025 in DIRETTA: derby scintillante, in palio Zverev!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, partita valevole per il secondo turno del Roland Garros 2025. Grande occasione per entrambi gli italiani di continuare il proprio viaggio nello Slam parigino: il vincitore di questo scintillante derby avanzerà al terzo turno dove, molto probabilmente, affronterà Alexander Zverev.

Sulla carta Flavio Cobolli parte leggermente favorito in quest’incontro. Il romano è reduce dalla settimana migliore della propria carriera terminata con il successo nell’ATP 500 di Amburgo battendo in finale Andrey Rublev (6-2, 6-4) e raggiungendo il best ranking alla posizione numero 26 del mondo. Nel primo turno del Roland Garros l’italiano ha sconfitto nettamente Marin Cilic (6-2, 6-1, 6-3) smentendo la ‘Legge Tommasi’ e proseguendo la serie di vittorie.

Nel primo turno del Roland Garros Matteo Arnaldi ha firmato un piccolo grande capolavoro. Sulla terra parigina il ligure ha rimontato due set di svantaggio a Felix Auger Aliassime vincendo 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2 in quattro ore e ventidue minuti di gioco. Arnaldi ha così riscattato la sconfitta all’esordio di Roma dopo i grandiosi quarti di finale raggiunti a Madrid.

Il derby italiano tra Cobolli ed Arnaldi è il terzo match sul campo 6 a partire dalle 11.00 dopo Frech-Vondrousova e Cocciaretto-Alexandrova. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Arnaldi con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!