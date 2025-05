LIVE Canoa slalom, Europei 2025 in DIRETTA: De Gennaro ci riprova nel canale dove raggiunse l’Olimpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali e finali degli Europei senior 2025, in programma a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede in cui si sono svolte le gare di Parigi 2024.Giovanni De Gennaro difenderà il titolo continentaleconquistato lo scorso anno sul canale dove in seguito ha centrato l’oro olimpico..

Rispetto agli scorsi anni il programma è più snello: manche unica di qualificazione con i migliori 30 che si sono qualificati ieri alle semifinali. Anche nel penultimo atto manche secca, con i migliori 12 che accedono alle finali: oggi, sabato 17, si assegneranno i quattro titoli individuali di K1 e C1. Domani, domenica 18, infine, la giornata sarà dedicata interamente alle gare del kayak cross: al mattino si disputeranno le qualificazioni, mentre nel primo pomeriggio andranno in scena le fasi finali, che prevedono i turni ad eliminazione diretta con batterie, quarti di finale, semifinali e finali.

Sono 29 i Paesi rappresentati, ovvero Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia ed Ucraina, ai quali si aggiungerà la delegazione degli Atleti Individuali Neutrali. Tra i partecipanti, oltre al già citato Giovanni De Gennaro, unico azzurro in grado di andare a medaglia nel 2024 agli Europei con l’oro nel K1, ed a Stefanie Horn, atleta di punta dell’Italia nel comparto femminile, spicca il nome dello slovacco Michal Martikan, capace di spuntarla nelle selezioni interne della propria Nazionale a 46 anni.

Nelle batterie del K1 femminile ha realizzato un percorso netto e fissa il miglior tempo Lucie Nesnidalova con 91.67. La ceca precede la polacca Klaudia Zwolinska, staccata di 0.61, e l’atleta di Andorra Monica Doria, terza con un ritardo di 1.60. In casa Italia nono posto per Stefanie Horn. L’azzurra è incappata in due penalità e ha fermato il cronometro su 95.84, staccata di 4.17 dalla testa della classifica. Ha chiuso le batterie in quattordicesima posizione Chiara Sabattini, autrice di un percorso netto con il tempo di 98.33, a 6.66 dalla testa della classifica. Eliminata invece Lucia Pistoni, che chiude in trentunesima posizione con il crono di 108.37 ed è la prima delle escluse dalla semifinale di domani.

Nelle batterie del K1 maschile primo posto nelle batterie per Titouan Castryck. Il francese ha completato la sua prova con un percorso netto e ha fermato il cronometro su 80.04. Alle sue spalle, staccato di 1.83, il connazionale Anatole Delassus con il tempo di 81.87 e lo slovacco Jakub Grigar con il crono di 83.38. Ha concluso la sua prova con una lusinghiera quarta posizione Xabier Ferrazzi, autore di un percorso netto in 84.82. Ha guadagnato la qualificazione anche il campione olimpico in carica Giovanni De Gennaro, che ha subito due penalità e chiude in ventesima posizione con 86.87, a 6.83 dal vincitore. Passa il turno Marcello Beda, autore di un percorso con due penalità ed il crono di 88.17. Unico degli azzurri ad essere eliminato è stato Michele Pistoni, trentaduesimo ad 8.77 dalla vetta della graduatoria con il tempo di 88.77.

Nella canadese femminile la migliore delle azzurre in gara nelle batterie è stata Marta Bertoncelli, 17ma con 2 penalità in 107.11, ma hanno passato il turno anche Elena Borghi, 21ma con 2 penalità per un tocco di palina in 110.39, ed Elena Micozzi, 25ma con 6 penalità in 114.19. Nella canadese maschile, invece, hanno superato il turno soltanto due azzurri: quelificati per le semifinali Martino Barzon, 15° con 2 penalità in 93.22, e Paolo Ceccon, 28° con 2 penalità in 98.35, mentre è stato eliminato Raffaello Ivaldi, 31° e primo degli esclusi dalle semifinali, gravato di 6 penalità, che ha chiuso in 98.21, restando fuori dal penultimo atto per 0.36.

