LIVE Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul, ATP Roma 2025 in DIRETTA: i giovani azzurri per continuare la favola

17.33 Errani/Paolini conquistano il primo set tramite il punteggio di 7-5.

16.51 Iniziata con qualche minuto di ritardo la partita di Paolini ed Errani per consentire il recupero all’avversaria Coco Gauff, che è stata impegnata anche in singolare fino a poche ore fa.

15.50 Casper Ruud si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, sfiderà Sinner. 6-3, 6-4 lo score ai danni del maiorchino Jaume Munar. Fra poco sulla Grand Stand Arena in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, le quali se la vedranno con Eala/Gauff per un posto in semifinale. Al termine dell’incontro di doppio femminile, toccherà a Bondioli/Caniato vs Reboul/Doumbia.

15.00 Lo scandinavo Ruud si aggiudica il primo set, con il punteggio di 6-3.

14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport, è appena iniziato il programma sulla Grand Stand Arena. In corso il primo set dell’incontro di ottavi di finale fra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’incontro di doppio tra gli italiani Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato e i transalpini Fabien Reboul e Sadio Doumbia, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Entrambi classe 2005, i due azzurrini sono decisamente la sorpresa del torneo di doppio degli Internazionali. Dopo aver vinto i quattro match di prequalificazione, Bondioli e Caniato hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale, e hanno superato clamorosamente nei sedicesimi di finale Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia numero 5 del seeding, prevalendo in tre parziali (7-6, 6-7, 10-8) sotto gli occhi dei presenti della SuperTennis Arena. Il veronese e il ravennate oggi sono chiamati nuovamente all’impresa, la quale dovrà essere compiuta contro i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia.

I due tolosani godono di un’esperienza superiore nel circuito maggiore, come testimoniato dai quattro successi ottenuti in ATP 250 nell’ultimo anno e mezzo. Essi hanno battuto gli argentini Camilo Ugo Carabelli e Francisco Cerundolo ai sedicesimi, con il punteggio di 6-3, 5-7, 10-6. A pesare maggiormente sulle previsioni della partita è la differenza nel ranking mondiale: Fabien Reboul e Sadio Doumbia occupano rispettivamente la 38° e la 47° posizione, 370° invece Bondioli, 660° Caniato.

Vi offriremo dunque la DIRETTA LIVE testuale del match, il quale è posto come terzo incontro sulla Grand Stand Arena a partire dalle 14:00. Vi aspettiamo numerosi!