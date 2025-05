LIVE Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: la coppia argentino brasiliana tra gli azzurri e il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Amburgo 2025 tra gli azzurri Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e la coppia argentino brasiliana composta da Andres Molteni e Fernando Romboli.

A sorpresa i rivali odierni si sono spinti sino all’ultimo atto sconfiggendo proprio i leader della race Heliovaara/Patten per giungere in finale a termine di un super tie-break in cui hanno dilapidato un margine di 9-6 per poi chiudere 12-10. Melgio così quindi per gli azzurri, che non dovranno affrontare la coppia che gli ha tolto ancora una volta la gioia del primo Slam a Melbourne.

La storia pazzesca del giorno è che VAVASSORI e Molteni hanno giocato insieme la scorsa settimana a Torino, perdendo ai quarti di finale da teste di serie n.1 e forse non avrebbero immaginato di ritrovarsi in finale la settimana dopo. Bolelli e Vavassori tuttavia sono tornati ad esprimere il tennis di prima classe che li ha visti sfiorare la vittoria in 3 degli ultimi 5 Slam. Così facendo si sono messi al sicuro nella race e hanno cancellato la pesante sconfitta di Roma.

NOn resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Amburgo tra BOLELLI/VAVASSORI e i sorprendenti Molteni/Romboli, si assegna il titolo di doppio maschile: vi aspettiamo dalle ore 12:00!