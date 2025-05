LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sarà bolgia francese per l’ultimo ballo di Nicolas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida attesissima di primo turno del tabellone di doppio maschile tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che esordiscono contro la coppia francese Herbert/Mahut.

Sarà un’atmosfera speciale, ovunque si giocherà la partita, che al momento è programmata per le ore 19 ma sul primo grande ‘show court’ che si libererà. Potrà essere il Suzanne Lenglen o il Simonne Mathieu, difficile che si tratti del Philippe Chatrier vista la presenza del match serale al via alle 20:30 tra Draper e Monfils.

Gli azzurri hanno ritrovato fiducia e titolo in quel di Amburgo, dove hanno alzato il 3° trofeo dell’anno in finale contro Molteni/Romboli. L’occasione è stata propizia per allungare e mettersi tranquillamente tra le prime 8 coppie nella Classifica race, che incoronerà le 8 coppie che giocheranno le Finals a Torino. In questo torneo difendono finale singolarmente, e vorrebbero tornarci e magari stavolta centrare quel sigillo Major che tanto si meriterebbe il torinese.

Di fronte ci sono gli ex finalisti di questo torneo, con Nicolas Mahut che si ritirerà dopo questa edizione dello Slam parigino. Dopo aver giocato in preparazione qualche Challenger in giro per la terra battuta europea, il detentore del record di durata di una match tornerà per l’occasione a giocare in coppia con Pierre Hugues Herbert, che si è prevalentemente dedicato al singolare dopo che insieme vinsero Slam e giocarono Finals a ripetizione.

Insomma, sarà bolgia! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match d’esordio dei finalisti in carica del Roland Garros 2025 tra Bolelli/Vavassori e Herbert/Mahut, si gioca sicuramente non prima delle 19: non si sa ancora su quale campo. Vi aspettiamo!