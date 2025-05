LIVE Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes-Varela, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sfida alla coppia rivelazione indo-messicana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sedicesimi di finale del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra BOLELLI/VAVASSORI e gli esotici Srisam Balaji e Miguel Angel Reyes-Varela.

L’esordio degli azzurri non è stato semplice, di fronte si sono trovati la leggenda del doppio Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert, che poche ore prima aveva giocato alla pari 3 ore contro Fonseca. Gli azzurri sono stati abili a fare loro il tie-break del set d’apertura, dominandolo e facendo pesare i 43 anni a Nico, che ha infatti pagato dazio fisico insieme alle fatiche del compagno, finendo col cedere per 7-6, 6-2.

La coppia italiana si è quindi meritata un secondo turno da Challenger contro due giocatori che non fanno parte della stessa categoria dei finalisti in carica. Questi ultimi dovranno tuttavia mettere in campo sin da subito la maggiore attitudine a questi livelli e alla superficie, onde evitare che la coppia di ‘underdog‘ indo-messicana possa anche solo sfiorare con il pensiero di giungere in ottavi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dela match di 2° turno del Roland Garros 2025, tabellone di doppio maschile tra BOLELLI/VAVASSORI e Balaji/Reyes Varela, si parte come 3° match dalle 11:00, prima degli azzurri ERRANI/PAOLINI! Vi aspettiamo!