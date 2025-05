LIVE Berrettini-Ruud, ATP Roma 2025 in DIRETTA: serve un’impresa contro il vincitore di Madrid

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Esordio convincente in quel di Roma per Matteo Berrettini. Dopo l’infortunio all’addome nel Masters 1000 di Madrid, il tennista capitolino si è presentato al primo turno degli Internazionali sconfiggendo in due set il britannico Jacob Fearnley, con il punteggio di 6-4, 7-6. Una prestazione solida, una vittoria di reazione, dati i due set point annullati nel secondo parziale. Ora l’asticella si alza: Casper Ruud sarà l’avversario dell’azzurro al terzo turno.

Gran momento di forma per il norvegese, che ha trionfato al Masters 1000 di Madrid, prevalendo su avversari d’alta classifica come Fritz, Medvedev e Draper, quest’ultimo in finale (7-5, 3-6, 6-4). Inoltre Casper, ha raggiunto la semifinale a Roma nel 2020, nel 2022 e nel 2023. Si prospetta dunque una partita ostica, nella quale lo scandinavo parte leggermente favorito.

Non è la prima volta che i due giocatori si affrontano al Foro Italico: nei quarti di finale del 2020 Ruud vinse in rimonta, tramite il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il match sarà il primo della sessione serale del Campo Centrale, la quale non inizierà prima delle 19:00. Vi aspettiamo numerosi!