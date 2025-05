LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: attesa per i ritorni di Stano e Palmisano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2025 degli Europei di marcia a squadre in programma a Podebrady in Repubblica Ceca. Si disputano oggi, domenica 18 maggio, i Campionati Europei a squadre di marcia 2025. In programma per la terza edizione consecutiva lungo le strade di Podebrady (Cechia). La rassegna continentale per nazioni riservata agli specialisti del tacco e punta vedrà lo svolgimento di sei gare complessive tra categoria Elite (10 km) e Under 20 (20 km e 35 km). Si gareggia a titolo individuale ma soprattutto a livello di squadre: si prenderanno i piazzamenti dei primi tre atleti di ogni nazione e la Nazionale che otterrà il punteggio più basso sarà campione d’Europa. L’Italia si presenta nella località boema con un gruppo di 22 atleti, suddivisi equamente tra uomini e donne. Occhi puntati sulla campionessa olimpica di Tokyo 2021 Antonella Palmisano, al debutto assoluto sui 35 km, ma vedremo in azione sulla stessa distanza anche il primatista europeo ed oro mondiale 2022 Massimo Stano. Osservato speciale nella 20 km un Francesco Fortunato in grande crescita.

Massimo Stano e Antonella Palmisano, entrambi oro olimpico a Tokyo nella 20 km, scelgono questa volta di confrontarsi con la distanza della 35 chilometri, che aprirà il programma alle ore 7.30. Per la Palmisano si tratterà dell’esordio sulla distanza più lunga, dopo una stagione di rilancio e un inverno di preparazione in altura. Il pugliese delle Fiamme Oro, invece, è reduce da un periodo brillante: suo il record europeo sulla distanza (2h23:14 a Eugene 2022), e suo anche il miglior crono europeo all-time sui 10.000 metri pista (37:33.03 a Prato). Accanto a loro, nella 35 km, spiccano Eleonora Giorgi, primatista italiana con 2h41:54 siglato a febbraio, e Matteo Giupponi, bronzo europeo in carica, che sembra aver superato i problemi fisici degli ultimi anni grazie al 2h27:18 fatto registrare a Dudince. In squadra anche Riccardo Orsoni, campione italiano, e Teodorico Caporaso, di nuovo in Nazionale dopo Tokyo grazie a un deciso miglioramento stagionale (2h28:51).

Nella 20 km maschile (ore 16.00), occhi puntati su Francesco Fortunato, che qui vinse nel 2023 e ha mostrato continuità di rendimento in ogni distanza: 1h18:49 nella 20 km, 17:55.65 nei 5000 indoor e un solido 37:34.90 nei 10.000 di Prato. Insieme a lui, il podio tricolore composto da Andrea Cosi, Michele Antonelli e il giovane Nicola Lomuscio, classe 2003, autore di un importante progresso in stagione (1h22:38). Tra gli avversari più temibili, il campione europeo Miguel Angel Lopez, l’argento continentale Christopher Linke, il solido Perseus Karlstrom e lo spagnolo Paul McGrath, vicecampione d’Europa.

In campo femminile, la 35 km vedrà un’Italia competitiva e profonda. Accanto a Palmisano e Giorgi, ci saranno Federica Curiazzi, quarta due anni fa a Podebrady e in crescita, e Nicole Colombi, doppio personale stagionale sulla 20 e 35 km. A rendere ancor più alto il livello della gara, il nome di Maria Perez, detentrice del record mondiale (2h37:15), e della greca Antigoni Ntrismpioti, due volte campionessa europea.

La 20 km femminile (ore 12.35) sarà invece un banco di prova per la nuova generazione azzurra: tutte le convocate sono under 23. A guidarle Alexandrina Mihai, già qualificata per i Mondiali anche nella 35 km, con tre esordienti assolute al suo fianco: Sofia Fiorini, Giulia Gabriele e Michelle Cantò, tutte con buoni riscontri cronometrici e tanta voglia di crescere.

Non mancano le ambizioni nemmeno tra gli Under 20, impegnati sulla distanza dei 10 km (donne alle 11.25, uomini alle 14.55). In campo maschile si presenta una squadra fortissima: Giuseppe Disabato, bronzo mondiale U20 e autore di due record italiani stagionali, Alessio Coppola, campione europeo U18, e Nicolò Vidal, bronzo continentale. Al femminile, guida il gruppo la neo-junior Serena Di Fabio, anche lei campionessa europea U18 e già capace di infrangere record nazionali. Esordio assoluto in azzurro per Elisa Marini e Francesca Buselli, pronte a mettersi in gioco.

