LIVE Arnaldi-Marozsan, ATP Ginevra in DIRETTA: match complicato per meritarsi Djokovic

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Ginevra 2025 tra Matteo ARNALDI e Fabian Marozsan, valido per sfidare in quarti il vincente tra Novak Djokovic e Marton Fucsovics.

Sotto un set e un break contro il francese Hugo Gaston, l’azzurro ha trovato la forza di rialzarsi e di proseguire la corsa nel torneo svizzero. Adesso, tra lui e un ipotetico quarto di finale contro sua maestà, c’è un rivale imprevedibile e che tanto bene si adatta al tennis in altura, come quello che si gioca a Ginevra. L’azzurro, dopo la splendida avventura a Madrid e la pesante sconfitta di Roma, prova a tornare nella top 32. Vincendo oggi sale live a n.36 ATP, a -55 da Cobolli (34°).

Maroszan con la terra battuta ha ritrovato la semifinale in un torneo 500 in quel di Amburgo, ed ha appena battuto Rublev a Roma issandosi fino al 3° turno dove a sbarrare la strada all’ungherese è stato Jakub Mensik. Il suo tennis è aggressivo e fatto di meravigliose accelerazioni di rovescio, che possono essere letali, bisognerà cercare di limitarlo nella costruzione e, possibilmente, far emergere le incertezze che spesso lasciano spazio ai rivali nei momenti decisivi.

Ci sono due precedenti che fanno ben sperare vinti dal ligure sulla terra battuta di San Marino e di Antalya, entrambi match giocati nei circuiti minori nel 2022. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP di Ginevra 2025 tra Matteo ARNALDI e Fabian Marozsan: si parte come 3° match dalle 11, vi aspettiamo!