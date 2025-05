LIVE Arnaldi-Djokovic, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: l’italiano sogna un nuovo colpaccio dopo Madrid!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Arnaldi-Djokovic: match valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di Ginevra. Il match non comincerà prima delle 18.00

Novak Djokovic ha trovato la sua prima vittoria sulla terra rossa in stagione ed ha vinto nella giornata di ieri contro l’ungherese numero 134 al mondo Fucsovics 6-2, 6-3. L’ultima apparizione in terra rossa risale proprio all’incrocio con l’azzurro che lo sconfisse in due set 6-3, 6-4. Djokovic è reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 gare per mano del ceco Mensik, il cileno Tabilo e, appunto, Arnaldi. Il numero 6 al mondo ha appena ufficializzato l’accordo con il nuovo coach Dusan Vemic dopo la separazione con Andy Murray.

Matteo Arnaldi sogna uno storico bis contro Novak Djokovic, dopo lo splendido acuto dello scorso 26 aprile nel Master 1000 di Madrdi. In palio un posto in semifinale contro il vincitore della sfida tra l’australiano Popyrin ed il britannico Norrie. Il sanremese è reduce dalla vittoria prestigiosa contro l’ungherese Marozsan (6-3, 7-6). Il classe 2001 ha aperto il torneo svizzero stendendo il francese Hugo Gaston in tre set all’esordio (6-7, 6-4, 6-4).

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match tra Matteo Arnaldi e Novak Djokovic, valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di Ginevra. Il match scatterà non prima delle 18.00 e sarà il quarto incontro a partire dalle 11.30 sul Campo Centrale.