LIVE Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025 in DIRETTA: partita assolutamente imprevedibile

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del Roland Garros 2025 che mette di fronte l’azzurro Matteo ARNALDI e il nobile decaduto canadese Felix Auger Aliassime.

Attesissima sfida d’esordio del tennista ligure contro un tennista che nel 2023 giocava le ATP Finals ed è ormai entrato in una spirale molto negativa che lo ha visto quasi uscire dai primi 30 giocatori del mondo. La sconfitta contro Andrea Pellegrino al Challenger 175 di Estoril è stata forse la più brutta della carriera per il canadese, che poi ha dato forfait a Roma prima di ritrovare due vittorie di fila nel 500 di Amburgo issandosi fino alla semifinale.

Arnaldi ha ottenuto il secondo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 a Madrid ed ha appena subito la prepotente rivincita di Novak Djokovic, che aveva battuto in Spagna ma che si è appena rifatto in Svizzera, non senza rimpianti. Arnaldi non è mai particolarmente fortunato nei sorteggi, in questo torneo difende gli ottavi di finale e già al primo turno si trova di fronte a un match alla pari.

La cavalcata del 2024 fu grandiosa, con la vittoria su Rublev e la sconfitta contro Tsitsipas con la bellezza di 4 set point mancati per andare 2 set a 0. Oggi, servirà solidità, quantomeno più del rivale per issarsi al secondo turno dove ci sarebbe il vincente tra il fresco campione di Amburgo Flavio COBOLLI e Cilic, c’è quindi possibilità concreta di derby al 2° turno.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del Roland Garros 2025 con l’azzurro Matteo ARNALDI impegnato contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si gioca come 4° match sul 6 dopo Wickmayer-Azarenka, Quinn-Dimitrov e Sakkari-Jacquemot dalle 11.00. Vi aspettiamo!