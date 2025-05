LIVE Alcaraz-Draper 6-4 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: lo spagnolo irrompe in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Draper.

16:59 1 ACE e 3 doppi falli per Alcaraz, che ha servito il 61% di prime ricavandone la stessa percentuale di punti. Ottimo anche il dato con la seconda, dalla quale ha estratto il 58% dei punti. Soltanto il 47% di resa invece per Draper.

16:58 Un’ora e 38 minuti bastano al numero 3 del mondo per approdare in semifinale. Prestazione solida dell’iberico, che è incappato in un paio di passaggi a vuoto ma si è sbloccato una volta andato sotto per 4-2 nel primo parziale.

CARLOS ALCARAZ b. JACK DRAPER 6-4 6-4. Finisce qui, con il dritto incrociato del britannico che vola out. Alcaraz vince e convince ed in semifinale attende uno tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev.

40-15 DUE MATCH POINT ALCARAZ. Servizio e dritto ben piazzato dallo spagnolo.

30-15 Servizio e rovescio incrociato vincente dell’iberico.

15-15 Alcaraz strappa il movimento del dritto inside in.

15-0 E’ lungo il recupero di rovescio di Draper sulla palla corta dell’avversario.

5-4 BREAK ALCARAZ! Con una stupenda palla corta di dritto in contropiede lo spagnolo ottiene il break e dopo il cambio di campo servirà per il set.

0-40 Tre palle break Alcaraz. Arriva la stecca di dritto da parte dell’inglese.

0-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Draper.

0-15 Scambio prolungato chiuso dal dritto lungolinea vincente dell’iberico.

4-4 Game Alcaraz. Prima vincente dello spagnolo, che si carica.

AD-40 E’ lungo il rovescio incrociato dell’inglese.

40-40 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dell’iberico.

AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per Alcaraz.

40-40 Servizio, dritto e stop volley a segno per lo spagnolo.

40-AD Palla break Draper. Gran difesa dell’inglese, che raccoglie l’errore con il rovescio in back dell’avversario.

40-40 ACE Alcaraz, da campione.

40-AD Palla break Draper. Altro errore di rovescio dello spagnolo.

40-40 Carlitos strappa il movimento del rovescio.

AD-40 Prima esterna vincente di Alcaraz.

40-40 Drop di rovescio e passante lungolinea a segno per il britannico. Parità.

40-30 Dritto lungolinea e schiaffo al volo vincente dell’iberico. Palla del 4 pari.

30-30 Doppio fallo Alcaraz.

30-15 Servizio vincente dello spagnolo.

15-15 Fuori misura il rovescio dal centro dell’iberico.

15-0 Servizio e dritto a segno per Alcaraz.

4-3 Game Draper. E’ largo il dritto dello spagnolo.

40-15 Totalmente sbagliata la palla corta di dritto dell’iberico.

30-15 Alcaraz torna a steccare con il dritto.

15-15 Doppio fallo Draper.

15-0 Lo spagnolo sbaglia completamente il timing su questa risposta di dritto.

3-3 Game Alcaraz. Carlitos comanda lo scambio e scardina le difese dell’avversario.

AD-40 Sportellata con il dritto inside out dello spagnolo.

40-40 In corridoio il dritto in chop difensivo di Alcaraz. Parità.

40-30 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Draper.

30-30 A metà rete il rovescio dell’iberico.

30-15 Scappa via la risposta di rovescio del britannico.

15-15 Servizio e palla corta vincente di Alcaraz.

0-15 Di un soffio largo il dritto dello spagnolo.

3-2 Game Draper. In corridoio il rovescio dell’iberico.

40-0 Il britannico comanda lo scambio e raccoglie l’errore dell’avversario.

30-0 Servizio e dritto a segno per l’inglese.

15-0 Prima vincente Draper.

2-2 Game Alcaraz. Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore con il rovescio lungolinea del britannico, che torna alla battuta.

AD-40 Draper non controlla il recupero con il dritto in corsa.

40-40 Lo spagnolo rimedia con la prima vincente. Parità.

30-40 Palla break Draper. Secondo doppio fallo di Alcaraz.

30-30 In corridoio la risposta di dritto dell’inglese, che si rammarica.

15-30 Improvvisa accelerazione con il dritto lungolinea del britannico.

15-15 Ottima costruzione del punto di Alcaraz, che chiude con un comodo smash.

0-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio dell’iberico.

2-1 Game Draper. In corridoio la risposta di rovescio dello spagnolo.

40-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio del numero 5 ATP.

40-0 Primo ACE di Draper.

30-0 Altra gran prima dell’inglese.

15-0 Prima vincente del britannico.

1-1 CONTROBREAK DRAPER! Sciocchezza di Alcaraz, che gioca la smorzata a campo aperto spedendo però la pallina in rete.

40-AD Palla del controbreak Draper. L’inglese spinge bene con il dritto lungolinea.

40-40 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. Si resta in questo secondo game.

AD-40 Servizio, rovescio e solido smash dell’iberico.

40-40 Stavolta il serve and volley di Alcaraz viene disinnescato dalla risposta di dritto dell’avversario.

AD-40 Serve and volley ben giocato dallo spagnolo.

40-40 Alcaraz perde il controllo del dritto incrociato.

AD-40 Si ferma sul nastro il passante di dritto del britannico.

40-40 Il nastro respinge la smorzata di rovescio di Alcaraz. Parità.

40-30 E’ lungo il rovescio difensivo dell’inglese.

30-30 Decolla il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo.

30-15 Non passa la risposta di rovescio di un nervoso Jack.

15-15 Scappa via la risposta di dritto di Draper.

0-15 A metà rete il rovescio in back dell’iberico.

1-0 BREAK ALCARAZ! Dritto lungolinea e stop volley vincente dello spagnolo.

0-40 Tre palle break Alcaraz. Passante di dritto lungolinea supersonico dell’iberico.

0-30 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di Draper.

0-15 Il nastro respinge il rovescio dell’inglese.

SECONDO SET

6-4 PRIMO SET ALCARAZ. In corridoio il rovescio difensivo di Draper. Termina qui il primo parziale.

AD-40 Set point Alcaraz. Comodo dritto in avanzamento a campo sguarnito di Carlitos.

40-40 Gran prima al centro dell’iberico. Parità.

30-40 Servizio e dritto ben piazzato dallo spagnolo.

15-40 Due palle del controbreak Draper. Splendido passante con il dritto in corsa dell’inglese, che si carica.

15-30 Ottimo rovescio incrociato del britannico.

15-15 Straordinario rovescio difensivo di Alcaraz, a segno poi con il dritto incrociato in avanzamento.

0-15 Non passa la palla corta di rovescio dello spagnolo.

5-4 BREAK ALCARAZ! Decolla il dritto in uscita dal servizio di Draper. Dopo il cambio di campo l’iberico servirà per il set.

15-40 Due palle break Alcaraz. Dritto in avanzamento profondo e carico del vincitore del Roland Garros.

15-30 Smorzata di dritto e volèe a campo aperto vincente dello spagnolo.

15-15 Gran risposta di dritto dell’iberico sulla prima dell’avversario.

15-0 Sulla riga l’accelerazione di rovescio del britannico.

4-4 Game Alcaraz. Non passa il dritto in controbalzo di Draper, che torna ora alla battuta.

40-30 Risposta di rovescio vincente splendida dell’inglese.

40-15 Palla corta di dritto millimetrica dell’iberico.

30-15 Rovescio incrociato potentissimo del britannico.

30-0 Prima esterna vincente Alcaraz.

15-0 Servizio, smorzata e volèe a segno per lo spagnolo.

3-4 CONTROBREAK ALCARAZ! In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di Draper.

0-40 Tre palle del controbreak Alcaraz. Dritto lungolinea sparato da lontanissimo dallo spagnolo, che si è riacceso.

0-30 Dritto lungolinea e smash a rimbalzo a bersaglio per l’iberico.

0-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio dell’inglese.

4-2 BREAK DRAPER! Con il primo doppio fallo del suo match lo spagnolo cede il servizio.

30-40 Servizio e dritto a segno per Alcaraz.

15-40 Due palle break Draper. Che bordate che tira l’inglese. Scardinata la super difesa dell’iberico.

15-30 La profondità dei colpi dell’inglese manda in tilt l’avversario.

15-15 Terza stecca di dritto in pochi minuti per Alcaraz.

15-0 Il nastro allunga out il dritto in avanzamento del britannico.



3-2 Game Draper. Decolla il rovescio difensivo dell’iberico.

40-15 Prima esterna vincente del numero 5 ATP.

30-15 Ottima seconda del britannico.

15-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Draper.

15-0 Prima vincente dell’inglese.

2-2 Game Alcaraz. Servizio, dritto fintato in chop e stop volley vincente di Carlitos.

40-0 Forcing di rovescio da parte dello spagnolo.

30-0 Servizio e dritto vincente dell’iberico.

15-0 Stecca di dritto anche il mancino inglese.

2-1 Game Draper. A metà rete il tentativo di passante di rovescio dello spagnolo.

40-15 Altro dritto colpito male da Alcaraz, che si lamenta del vento.

30-15 Di poco lungo il dritto difensivo del britannico.

30-0 Arriva la stecca di dritto dell’iberico.

15-0 Prima esterna vincente del mancino inglese.

1-1 Game Alcaraz. Scappa via il rovescio incrociato di Draper, che torna ora alla battuta.

40-15 Perfetto il dritto inside in di Alcaraz.

30-15 Rovescio in contropiede e smash a rimbalzo dell’iberico.

15-15 Traiettoria corta trovata dal britannico che sorprende l’avversario.

15-0 Servizio e rovescio ben piazzato dallo spagnolo.

1-0 Game Draper. Prima al centro vincente dell’inglese.

40-30 Primo doppio fallo Draper.

40-15 Servizio vincente del britannico.

30-15 In corridoio il rovescio incrociato di Alcaraz.

15-15 Accelerazione improvvisa con il dritto lungolinea dello spagnolo, che chiude con il colpo successivo in avanzamento.

15-0 Si parte subito forte con l’attacco di dritto dell’inglese e la buona stop volley.

PRIMO SET

15:12 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con il britannico al servizio.

15:10 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jack Draper e Carlos Alcaraz.

15:07 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due tennisti.

15:04 Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Aleander Zverev. Il secondo quarto di finale verrà disputato nella serata capitolina.

14:59 Quello che andremo a commentare sarà il sesto confronto diretto tra i due con l’iberico avanti per 3-2. In questa stagione si sono affrontati in due occasioni. Nella prima Alcaraz approfittò del ritiro del suo avversario nel match di ottavi di finale degli Australian Open quando era già avanti per due set a zero. A marzo Draper si è preso la rivincita aggiudicandosi per 2-1 la semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells.

14:54 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Alcaraz-Draper. L’americana Coco Gauff avanza in semifinale grazie al successo per 2-0 sulla russa Mirra Andreeva. Campo Centrale che tra poco più di 15 minuti sarà calcato dai protagonisti del primo quarto di finale maschile.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Carlos Alcaraz e Jack Draper, valevole come primo quarto di finale del tabellone di singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2025. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare tra il numero 2 ed il numero 5 del ranking mondiale, per un nuovo capitolo di una rivalità che potremmo rivedere in futuro anche nelle fasi finali degli Slam.

Lo spagnolo ha vinto quest’anno il Masters 1000 di Montecarlo e ha fatto finale a Barcellona prima di saltare Madrid per infortunio, mentre il britannico ha effettuato un grande salto di qualità anche sulla terra battuta sfiorando il titolo nella capitale spagnola. Quello di oggi sarà il sesto scontro diretto tra i due (il primo sul rosso), con Alcaraz attualmente in vantaggio 3-2.

Due delle vittorie del campione in carica di Wimbledon sono arrivate però in seguito al ritiro del suo avversario, quindi vanno prese con le molle, mentre l’ultimo precedente risale alla semifinale di Indian Wells dello scorso 15 marzo con il successo di Draper per 6-4 al terzo set. Sulla terra del Foro Italico il favorito della vigilia resta comunque il murciano, detentore del titolo al Roland Garros.

La partita tra Alcaraz e Draper (che mette in palio un posto in semifinale contro Lorenzo Musetti o Alexander Zverev) è prevista non prima delle ore 15.00 come secondo match sul Centrale dopo Gauff-Andreeva, che andrà in scena alle 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!