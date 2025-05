LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O’Ward sognano, Penske insegue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione Indy 500 – La storica pole di PREMA

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 109ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, sesto evento della NTT IndyCar Series 2025. Regna l’incertezza nel leggendario catino di Speedway dopo la storica pole position per la vettura #83 PREMA Racing di Robert Shwartzman.

La compagine italiana, al debutto assoluto nella serie, scatterà davanti a tutti con l’israeliano che prima del 2025 non aveva mai corso su ovale. La Chevrolet #83 partirà in prima fila insieme a Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing #75) e Pato O’Ward (Arrows McLaren #5).

La IndyCar si prepara per vivere la propria sfida più importante dopo una settimana segnata dalla sanzione in fondo alla griglia dell’auto #12 dell’australiano Will Power e della #2 dell’americano Josef Newgarden. La coppia di Team Penske è stata penalizzata per la presenza di alcune parti irregolari nella zona posteriore, entrambe le auto non hanno avuto il permesso di disputare la ‘Fast 12’ domenica durante le qualifiche.

Alle 18.30 il pre-gara, alle 18.45 la green flag del ‘The Greatest Spectacle in Racing’. Buon divertimento!