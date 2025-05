L’Italia sogna con Sinner e Paolini in un’altra giornata di fuoco a Roma

Dopo la magica notte di Lorenzo Musetti, il tennis italiano vuole sognare ed esultare ancora quest’oggi. Il Foro Italico è pronto a trascinare prima Jasmine Paolini e poi Jannik Sinner in un giovedì che può diventare storico. La toscana cerca un posto in finale in un torneo che ha visto saltare le principali favorite e dove tutto può succedere; mentre l’altoatesino in serata prova ad eguagliare proprio Musetti, continuando a tenere viva la magia di una finale domenica tutta italiana.

Le emozioni per il tennis italiano partono proprio da Jasmine Paolini, che scenderà in campo sul Centrale non prima delle 15.00. La toscana se la vedrà con la sorpresa del torneo, l’americana Peyton Stearns, che ha raggiunto la sua prima semifinale in un WTA 1000 dopo un cammino semplicemente incredibile, con tre vittorie consecutive arrivate al tie-break del terzo set, compresa l’ultima con Elina Svitolina in una clamorosa maratona notturna. Paolini prova a diventare la prima italiana dal 2014 (Sara Errani) a tornare in finale a Roma ed anche lei è reduce da un quarto di finale incredibile contro la russa Diana Shnaider, con una rimonta memorabile nel secondo set.

Alle 19.00 è invece il momento del numero uno del mondo. Jannik Sinner prova a conquistare la sua prima semifinale della carriera agli Internazionali d’Italia e affronterà il norvegese Casper Ruud. I precedenti sono tutti dalla parte dell’altoatesino, ma sarà un’altra partita durissima per Jannik visto che Ruud ha completamente svoltato la sua stagione nelle ultime settimane, complice la prima vittoria in un 1000 della carriera a Madrid. Il successo con Cerundolo negli ottavi, però, potrebbe aver dato a Sinner quella fiducia necessaria dopo la lunga pausa dai campi, con Jannik che ha disputato davvero una partita eccellente contro uno dei giocatori più in forma del circuito.

Sarà un giovedì molto azzurro, ma ci sono anche altre due partite sul Centrale che sono strettamente collegate a quelle di Paolini e Sinner. Ad aprire il programma sarà il quarto di finale tra l’australiano Alex de Minaur, sempre più una certezza anche sulla terra rossa in una stagione che sa di definitiva consacrazione, ed il ritrovato Hubert Hurkacz, con il polacco che sta disputando a Roma il miglior torneo finora dell’anno. In serata a chiudere ci sarà invece la seconda semifinale femminile, che metterà di fronte l’americana Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng, quest’ultima capace quest’oggi di eliminare Aryna Sabalenka. Una partita decisamente combattuta e anche un’occasione davvero ghiotta per entrambe di centrare la finale al Foro Italico.