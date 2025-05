L’Italia può tornare ad avere 10 top100 nel ranking ATP? La missione di Matteo Gigante

Matteo Gigante, dopo aver superato le qualificazioni, è approdato al terzo turno del Roland Garros 2025 di tennis: il tennista azzurro nel main draw ha superato, nell’ordine, il qualificato libanese Benjamin Hassan in tre set e, soprattutto, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 20 del seeding, in quattro partite.

Il cammino dell’azzurro ora si fa sempre più impervio: ai sedicesimi affronterà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13, giustiziere di Lorenzo Sonego all’esordio, ed in caso di ulteriore impresa negli ottavi di finale incrocerebbe, con tutta probabilità, il numero 2 ATP, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nel ranking ATP Matteo Gigante ha incassato finora, tra qualificazioni e main draw, 130 punti, ma lunedì 9 giugno dovrà scartarne 16, quelli del terzo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2024: l’azzurro è salito da quota 338 a quota 452, guadagnando 38 posizioni ed issandosi dal 167° al 129° posto.

L’azzurro potrebbe ritoccare il proprio best ranking, dato che in carriera era stato al massimo 132°, proprio a fine Roland Garros 2024, e, continuando a vincere, potrebbe portare nuovamente a 10 il numero degli italiani tra i primi 100: per riuscirci, però, Gigante dovrebbe centrare altre due vittorie a Parigi.