L’Italia crede finalmente nel basket 3×3 maschile? Il lavoro di Mancinelli può portare dei frutti verso Los Angeles 2028

Cosa c’entrano Amedeo Della Valle, Stefano Mancinelli e il basket 3×3 nella stessa frase? Una cosa: l’Italia. Il “Mancio”, ex gloria della Fortitudo Bologna con anni importanti a Milano, è oggi il direttore tecnico della Nazionale 3×3, e il suo primo obiettivo l’ha raggiunto: portare Della Valle, ancora oggi tra i migliori realizzatori del campionato italiano, dentro il progetto.

Il nativo di Alba, proprio una settimana fa, aveva dichiarato sui social: “Ho iniziato sul playground di casa mia ad Alba e con grande entusiasmo torno alle mie origini con l’obiettivo più grande che ci sia, i Giochi Olimpici. Non vedo l’ora di iniziare!“. Nel post social lo scatto effettuato al PalaLeonessa lo ritrae al fianco di Mancinelli e di Claudio Negri, ex giocatore con lunghe esperienze nelle minors che ha però avuto nel 3×3 la sua specializzazione ed ora è diventato allenatore della selezione maschile. Per lui, nel passato, European Games a Baku, Europei in Romania e Mondiali in Cina da capitano prima di appendere le proverbiali scarpette al chiodo.

Proprio oggi, Mancinelli ha parlato del nuovo progetto legato al 3×3 (in veste di consigliere federale) alla presentazione delle maglie azzurre targate Macron: “Il viaggio del nuovo corso 3×3 è partito con la scelta di due nuovi tecnici come Angela Adamoli e Claudio Negri, l’addizione di Amedeo Della Valle per la Nazionale Open Maschile sicuramente rappresenta un valore aggiunto. Anche la nostra estate sarà piena di impegni importanti ma il viaggio è appena iniziato e si conclude, speriamo, a Los Angeles tra 3 anni“.

L’obiettivo è presto detto: costruire un progetto che possa portare alla qualificazione alle prossime Olimpiadi. Fino ad ora l’impresa è riuscita alla selezione femminile, che nel 2021 ha partecipato all’edizione di Tokyo fermandosi ai quarti di finale. Parte di quella squadra era la stessa che aveva vinto il titolo mondiale tre anni prima, nel 2018. Quanto alla squadra maschile, invece, sempre poca fortuna: una sola partecipazione iridata, nel 2016 (15° posto), e due agli Europei, nel 2014 (15° posto) e nel 2016 (9° posto). Il massimo è stato il 2° posto nei Giochi del Mediterraneo 2018, in una squadra che comprendeva anche Marco Spissu e Leonardo Totè, uno oggi tra i perni della Nazionale del basket normale e l’altro serio candidato, quest’anno, a prendersi un pass azzurro per gli Europei di fine agosto-inizio settembre.

Sono state, da allora, ben più che rare le soddisfazioni. Ma un altro segnale di cambiamento può essere dato da qualcosa che, in verità, si tenta già da tempo: ci sarà una squadra “Roma” in alcune tappe del FIBA Pro Circuit, un circuito nel quale partecipano squadre associate a varie città e che è la cosa di maggiore prestigio all’infuori delle competizioni per selezioni nazionali. Il contesto romano, comunque, è anche piuttosto prolifico in questo senso (basti pensare ai nomi di Andrea Valentini, attuale capitano peraltro della Virtus Roma 1960 che sta giocando i playoff promozione in Serie B, e di Dario Masciarelli). Rimane da capire quale sarà il percorso intrapreso in campo maschile, anche se le premesse sembrano buone: l’addizione di Della Valle aiuta in termini di punti e resta da scoprire come riuscirà a rendere le proprie storiche armi anche in un contesto di gioco che è per larga parte diverso. All’atto pratico, dopo diversi anni nei quali la squadra azzurra andava in campo ed era difficile vederla protagonista su qualunque tipo di scenario, salvo casi piuttosto rari, adesso qualcosa sembra muoversi.

Quanto al femminile, sono entrati in scena due fattori differenti tra loro: da una parte un deciso rinnovamento della squadra nazionale, in cui Rae Lin D’Alie sta guidando fondamentalmente un gruppo nuovo, dall’altra il ritorno in panchina di Angela Adamoli. Per adesso, tappa delle Women’s Series disputata ad Amsterdam e quarti di finale raggiunti; in questo caso gli obiettivi si legano alle qualificazioni europee e ai Mondiali di Ulaanbaatar. Qualificazioni europee che, va ricordato, affronterà anche la squadra maschile in quel di Kosice, il 7 ed 8 giugno.