L’Italia cala il tris agli Internazionali. Sinner e Musetti per i quarti, Paolini sogna la semifinale

Martedì 14 maggio 2025 potrebbe trasformarsi in una giornata meravigliosa per il tennis italiano. C’è davvero l’attesa delle grandi occasioni al Foro Italico, perchè quest’oggi scendono in campo tre azzurri che hanno davanti a loro un traguardo importantissimo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti vanno a caccia dei quarti di finale, mentre Jasmine Paolini sogna addirittura la semifinale agli Internazionali. Tre sfide, tutte complicate, ma anche tutte da giocare e che si possono e forse anche devono vincere.

Si parte dal numero uno del mondo, perchè Jannik Sinner si ritrova davanti proprio colui che due anni fa ha fermato il suo cammino agli ottavi di finale e che era stato anche l’ultimo suo avversario prima di quest’anno, vista la mancata partecipazione nella scorsa edizione. Si tratta di Francisco Cerundolo, uno dei giocatori più in forma del momento, quello che ha vinto più partite finora sulla terra rossa e che ha raggiunto la semifinale prima a Monaco di Baviera e poi a Madrid. Servirà un Sinner diverso rispetto alle prime due uscite e forse questo è davvero il test più importante per l’altoatesino dopo il suo ritorno in campo. Il Centrale lo attende e proverà a spingerlo come dal primo minuto in cui ha messo piede in campo sabato scorso.

Chi vuole i quarti di finale è assolutamente Lorenzo Musetti, finora davvero entusiasmante e convincente nelle due partite disputate. Adesso il livello si alza ulteriormente, perchè il toscano troverà dall’altra parte della rete Daniil Medvedev, con cui non ha mai vinto in carriera, perdendo entrambe le sfide giocate anche se sempre sul cemento. Questa volta lo scenario cambio, perchè c’è la terra rossa, l’habitat di Musetti e il numero nove del mondo sta veramente giocando benissimo, come dimostrano la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid. Lo stesso Lorenzo pretende tanto da lui qui a Roma e dovrà essere bravo a gestire ogni momento contro un Medvedev che non starà attraversando il miglior momento, ma è sempre spigoloso e potrebbe anche esaltarsi nella lotta con il pubblico contro di lui.

Prima di Sinner e Musetti, sarà Jasmine Paolini ad aprire la giornata azzurra. La toscana va a caccia di un sogno proprio in quella Roma che finora le aveva dato solo grandi delusione, spesso tradita dalla pressione e dalla voglia di fare troppo bene. La sfida con la russa Diana Shnaider è una di quelle che può far svoltare una stagione, perchè è ovvio che guardando il tabellone Jasmine è la testa di serie più alta rimasta nella parte bassa e si può ambire a qualcosa di grandissimo. Shnaider, però, sta giocando benissimo ed in grandissima forma, ma Paolini ha particolarmente convinto contro Ostapenko e dunque le sensazioni sono sicuramente positiva. Inoltre il pubblico di Roma proverà a spingerla verso un traguardo meraviglioso.