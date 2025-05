L’ipotesi di Puppo: “Possibile la finale Sinner-Alcaraz al Roland Garros, ma non sottovaluto Djokovic”

Analisi e idee dopo il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2025. Lo Slam di Parigi inizierà a partire dal 25 maggio e in casa Italia le attenzioni sono in larga parte su Jannik Sinner. Non si prospetta un percorso facile per il n.1 del mondo, chiamato a rispondere allo spagnolo Carlos Alcaraz, grande protagonista della stagione sul rosso.

Se n’è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo. Il giornalista/telecronista di Eurosport, si è pronunciato in questi termini: “Sinner dovrebbe affrontare diversi francesi nei primi turni. Quindi potrebbero piazzare le partite nella sessione serale. Max Sartori sostiene che la programmazione di Zverev sia stata disastrosa, e ha ragione. Io non lo considero tra i primi 4 favoriti“, le parole di Puppo.

Entrando nello specifico dell’analisi del torneo e del percorso di Jannik: “C’è una concentrazione di giocatori interessanti proprio nella parte del tabellone di Sinner, come Mensik e Fonseca“, ha ricordato. Allargando il discorso, ha aggiunto: “Berrettini era nell’aria che rinunciasse. Da capire come si presenterà sull’erba. Il tabellone femminile è molto sbilanciato come valori. Ci sarà un tributo a Nadal. Sulla vicenda ‘Clostebol’ è stato ancora impeccabile per come ha risposto“.

Tiene banco anche chi sarà il prossimo super coach di Sinner, visto l’addio a fine 2025 di Darren Cahill: “Federer come super coach di Sinner? Non penso per gli impegni che ha, l’avevo lanciata come provocazione. Vagnozzi è quello che propone cose nuove e i miglioramenti tecnici“. Chiosando ancora sul tabellone di Parigi: “È probabile che ci sia un’altra sfida tra Sinner e Alcaraz anche a Parigi. Zverev è lontano dal livello che gli serve. Quello che può essere un giocatore che nel corso del torneo trova qualcosa, questo è Djokovic“.