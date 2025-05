Lindsey Vonn: “Sono fiduciosa per la prossima stagione. Cortina il posto perfetto per chiudere la mia carriera”

Lindsey Vonn si appresta ad affrontare quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti l’ultima stagione della sua carriera, con il grande sogno di chiudere in bellezza ottenendo almeno una medaglia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse americana, oro olimpico in discesa libera a Vancouver 2010, ha sempre avuto un feeling speciale con l’Olympia delle Tofane ed è tornata a gareggiare lo scorso inverno dopo cinque anni di inattività agonistica proprio perché le prossime gare a cinque cerchi si terranno a Cortina.

“Il vero motivo per cui sono tornata è perché le Olimpiadi si svolgono a Cortina. Non credo che sarei tornata se le Olimpiadi non si fossero svolte a Cortina. È un luogo storicamente molto importante per me. È lì che sono salita sul mio primo podio e dove ho battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo. Ho pensato che sarebbe stato il posto perfetto per concludere di nuovo la mia carriera“, ha ribadito la quarantenne statunitense.

Nell’ambito di alcune riprese tv a Los Angeles con alcuni atleti che rappresenteranno Team USA a Milano Cortina 2026, Vonn ha commentato così la sua stagione di rientro alle competizioni culminata con il fantastico podio nelle Finali di Sun Valley: “Una stagione incredibile. Ho vissuto tante esperienze fantastiche e Sun Valley è stata la conclusione perfetta. Mi dà molta fiducia per la prossima stagione. Ovviamente ho avuto i miei alti e bassi, e ho imparato molto. So cosa devo fare l’anno prossimo“.