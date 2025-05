Leonardo Fabbri inizia un tour de force: 5 gare verso il Golden Gala, si inizia in Germania

Leonardo Fabbri ha incominciato la propria stagione all’aperto lo scorso 12 aprile a Gaborone (Botswana), quando gettò il peso a 20.64 metri. Il vice campione del mondo outdoor proseguirà la propria attività agonistica nella giornata di domenica 18 maggio sulla pedana di Neustadt (Germania), dove se la dovrà vedere con una concorrenza totalmente casalinga guidata da Eric Maihofer.

La gara in terra tedesca farà da antipasto al Meeting di Savona: il gigante toscano sarà impegnato in Liguria nella giornata di mercoledì 21 maggio, su quella pedana dove dodici mesi fa firmò il record italiano (22.95 metri, poi ritoccato a fine stagione di tre centimetri). Il giorno dopo lo vedremo a Zagabria (Croazia), il 25 maggio a Rabat (Marocco) e il 30 maggio a Bydgoszcz (Polonia): si preannuncia un intenso tour de force con cinque gare in dodici giorni per l’allievo di Paolo Dal Soglio.

Leonardo Fabbri si avvicinerà in questo modo all’attesissimo Golden Gala, previsto venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. In quell’occasione se la dovrà vedere contro i due fenomeni statunitensi Joe Kovacs e Tom Walsh, oltre che con il compagno di allenamenti Zane Weir. Va ricordato che l’azzurro ha già avuto la meglio nell’appuntamento casalingo della Diamond League, imponendosi a Firenze nel 2023.