Leonardo Fabbri cresce, aumenta la misura e sale sul podio a Zagabria

Leonardo Fabbri si migliora nell’arco di ventiquattro ore: dopo aver vinto il Meeting di Savona con la misura di 21.21 metri, il vice campione del mondo di getto del peso si è spinto a 21.63 in quel di Zagabria (Croazia), dove in questi tre giorni va in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza).

Il toscano ha trovato la spallata giusta al secondo tentativo, preceduta da un 21.38 in una serie chiusa con un 21.45. Segnali confortanti da parte dell’allievo di coach Paolo Dal Soglio, che ha concluso la gara in terza posizione alle spalle dello statunitense Payton Otterdahl (21.71 per il quarto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024) e del neozelandese Tom Walsh (21.71 anche per il Campione del Mondo indoor, in piazza d’onore a causa della seconda misura).

Leonardo Fabbri, alla sua quarta uscita stagionale dopo essere rimasto sotto i 21 metri tra Botswana e Germania prima della prova di ieri alla Fontanassa, si è lasciato alle spalle tre rivali di rango come il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.58), lo statunitense Roger Steen (21.36) e il rumeno Andrei Toader (20.77 per il Campione d’Europa in sala), mentre Nick Ponzio ha terminato al decimo posto (20.00).

Leonardo Fabbri tornerà in scena domenica 25 maggio a Rabat (Marocco) per la quarta tappa della Diamond League e intanto si sta preparando per il Golden Gala, in programma il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma dove lo scorso anno si laureò Campione d’Europa all’aperto dopo aver conquistato il bronzo iridato in sala.