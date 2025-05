Lehecka scherza con Sinner: esultanza per un game vinto sul 6-0, 5-0. E il pubblico lo acclama

Jannik Sinner ha aggredito Jiri Lehecka fin dalle battute iniziali nell’incontro valido per il terzo turno del Roland Garros, vincendo perentoriamente il primo set con uno schiacciante 6-0 e issandosi sul 5-0 nel secondo parziale. Il numero 1 del mondo aveva strappato il servizio al proprio avversario per ben cinque volte e non aveva concesso particolari occasioni al rivale sul suo turno di battuta, sciorinando una superiorità tecnica imbarazzante nei confronti del ceco.

Il fuoriclasse altoatesino Jiri Lehecka è riuscito a mettere a segno soltanto nove punti nel primo set, mentre nel secondo parziale ha lottato un po’ di più ed è riuscito ad annullare cinque palle break (due nel secondo game e tre nel quarto) prima di trovarsi sotto per 5-0. Undici game di fila in favore del numero 1 del mondo in una cinquantina di minuti, il ceco era sotto un treno agonisticamente parlando e non aveva i mezzi per riuscire dalla situazione critica.

Nel sesto game del secondo set Lehecka è riuscito a portarsi sul 40-30 e il seguente rovescio di Sinner è finito in corridoio: primo game vinto per il ceco, che ha esultato con il pugno alzato e ha chiamato a sé il pubblico. Chiaramente in maniera ironica, tanto da ridere mentre lo faceva. Lo aveva fatto anche il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionale d’Italia poche settimane fa, dove l’azzurro si impose per 6-0, 6-1. Sinner ha poi chiuso il secondo parziale per 6-1, avvicinandosi sensibilmente alla qualificazione ai quarti di finale.