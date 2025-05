Leggendaria Jasmine Paolini! Vince singolare e doppio agli Internazionali d’Italia 35 anni dopo Monica Seles!

Due settimane da sogno per Jasmine Paolini a Roma. La toscana, vittoriosa ieri nella finale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia, ha replicato quest’oggi in doppio con Sara Errani. Il successo contro la coppia Kudermetova/Mertens ha permesso alle due azzurre di confermare il titolo del 2024 e Jasmine di completare la doppietta (singolare-doppio), cosa riuscita a ben poche nel massimo circuito internazionale.

Era, infatti, da 35 anni che ciò non si verificava. Bisogna tornare indietro al 1990, quando la strepitosa Monica Seles seppe prevalere in singolare, battendo Martina Navratilova, e in doppio con la canadese Helen Kelesi, sconfiggendo il doppio tricolore formato da Laura Garrone e Laura Golarsa.

Paolini, quindi, entra in club d’elite, parlando di Era Open. La prima a realizzare la doppietta citata era stata la statunitense Billie Jean King nel 1970. Nell’anno successivo, sulla terra rossa capitolina, fu la britannica Virginia Wade a porre la doppia firma. Nel 1974 e nel 1975 fu l’iconica Chris Evert a marchiare a fuoco il Foro Italico.

Posteriormente, parlando di Internazionali d’Italia, merita una menzione Raffaella Reggi, anche se in quel caso si giocava a Taranto nel 1985 e il valore dell’evento era più basso rispetto all’attuale. Nel 1987 si tornò a Roma.

TENNISTE CON DOPPIETTA (SINGOLARE-DOPPIO) AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

ERA OPEN

1970 Billie Jean King

1971 Virginia Wade

1974 Chris Evert

1975 Chris Evert

1985 Raffaella Reggi*

1990 Monica Seles

*Era a Taranto e il torneo in quegli anni era 1 separato 2 meno di valore, dal 1987 tornarono a Roma

PRE ERA OPEN

1930 Lilli de Alvarez

1934 Helen Hull Jacobs

1951 Doris Hart

1955 Patricia Ward

1963 Margareth Smith (Court)

1964 Margareth Smith (Court)

1967 Lesley Turner