Le rivelazioni scioccanti di Bradley Wiggins: “Sono stato fortemente dipendente di cocaina a fine carriera”

Le rivelazioni scioccanti di Bradley Wiggins. L’ex corridore britannico, in un’intervista concessa a The Observe, ha raccontato di alcune problematiche personali a fine carriera da far venire i brividi. Professionista dal 2001 al 2016, Wiggins su strada ha conquistato la medaglia d’oro nella cronometro ai Giochi di Londra del 2012 e ai campionati mondiali 2014, oltre ad aver ottenuto la vittoria finale al Tour de France 2012 e numerosi successi su pista.

Le soddisfazioni però dal punto di vista sportivo non si sono riflesse in quello che c’è stato dopo. L’ex atleta del Regno Unito ha parlato dei propri traumi e soprattutto della dipendenza da droghe: “Ci sono stati giorni in cui mio figlio pensava che mi avrebbero trovato morto al mattino. Ero un tossicodipendente ‘funzionante’. La gente non se ne rendeva conto, ma la maggior parte del tempo ero strafatto di droga. Mi facevo di cocaina in quantità massicce. Avevo un problema serio. I miei figli volevano mandarmi in riabilitazione. Stavo camminando sul filo del rasoio“.

Una situazione quasi da “auto-distruzione”: “Ho dovuto smettere. Mi sento fortunato a essere qui. Sono stato vittima delle mie scelte per tanti anni. Mi odiavo già, ma la cosa stava aumentando. Era una forma di autolesionismo e auto-sabotaggio. Non ero la persona che volevo essere. Mi sono reso conto che stavo facendo del male alle persone intorno a me“.

Wiggins trovatosi anche in una condizione di difficoltà economica, ma sulla base anche delle informazioni da lui fornite il peggio sembra essere alle spalle.