Le possibili avversarie di Jasmine Paolini al Roland Garros turno per turno: Swiatek e Zheng gli spauracchi ai quarti

Mancano pochi giorni al sorteggio del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros, previsto giovedì 22 maggio a partire dalle ore 14.00. L’unica italiana accreditata di una testa di serie è Jasmine Paolini, nuova regina di Roma dopo il clamoroso trionfo agli Internazionali d’Italia, che ha eguagliato il suo best ranking dopo l’aggiornamento ufficiale della classifica mondiale pubblicato oggi dalla WTA.

Jasmine Paolini sarà la numero 4 del seeding al Roland Garros e non incontrerà teste di serie nel primo e nel secondo turno, mentre ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente giocatrici comprese tra la n.25 e la n.32 del seeding, una lista in cui spicca la presenza della fresca semifinalista al Foro Italico Peyton Stearns e di altre avversarie ostiche come Marta Kostyuk e Leylah Fernandez.

Negli ottavi di finale la toscana potrà incontrare una delle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Karolina Muchova, Elina Svitolina, Barbora Krejcikova e Amanda Anisimova, mentre ai quarti potrebbe profilarsi un incrocio da brividi con una testa di serie tra la 5 e la 8: Iga Swiatek (quattro volte vincitrice a Parigi), Mirra Andreeva (2 titoli 1000 in stagione), Madison Keys (campionessa in carica dell’Australian Open) e Qinwen Zheng (oro olimpico a Parigi 2024).

Paolini avrà comunque la certezza di evitare almeno fino ad una eventuale semifinale le prime due del seeding, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, mentre verrà sicuramente collocata dalla parte opposta del tabellone rispetto alla statunitense Jessica Pegula (n.3). A questo punto non ci resta che attendere lo svolgimento del sorteggio per capire effettivamente quale potrà essere il cammino di Jasmine per provare a tornare in finale come un anno fa nel Major francese.

CHI POTREBBE INCONTRARE JASMINE PAOLINI NEI VARI TURNI

Primo e secondo turno

Giocatrici non inserite tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Magdalena Frech, Marta Kostyuk, Peyton Stearns, Leylah Fernandez, Linda Noskova, Anna Kalinskaya, Sofia Kenin e Yulia Putintseva.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Karolina Muchova, Elina Svitolina, Barbora Krejcikova e Amanda Anisimova.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Madison Keys e Qinwen Zheng.

Semifinale

Una testa di serie tra la 1 e la 2, ovvero Aryna Sabalenka e Coco Gauff.