Le emozioni di Sara Errani e Jasmine Paolini, regine di Roma: “Partenza difficile, ma siamo rimaste lì e abbiamo avuto coraggio”

Ancora loro. Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025. Nell’atto conclusivo al Foro Italico di Roma, le due azzurre, campionesse olimpiche, hanno bissato il successo dell’anno passato in questo evento, battendo col punteggio di 6-4 7-5 la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens.

Una partita incredibile, con le due giocatrici nostrane pesantemente indietro in entrambe le frazioni (sotto 0-4). Grande forza d’animo nel restare sempre focalizzate sull’obiettivo e, alla lunga, la vittoria si è concretizzata. “Era veramente tosta, siamo state costrette a risalire sempre sotto 0-4, ma abbiamo avuto il merito di rimanere lì“, il commento a caldo di Errani ai microfoni di Sky Sport.

Paolini ha poi parlato di un cambio di strategia: “Abbiamo cercato entrambe di alzare le traiettorie per non consentire alle rivali di appoggiarsi ai nostri colpi“. Per Jasmine due settimane straordinarie, visto il titolo anche in singolare di ieri: “Non ho avuto modo di festeggiare ieri perché c’era questa partita da affrontare. Ora non posso essere più che felice“, ha aggiunto la toscana.

Le due azzurre hanno poi sottolineato le qualità della compagna di doppio. “Jasmine mi ha impressionato per il suo modo di giocare, non solo per la qualità, ma anche per la sua decisione“, le valutazioni di Errani. E Paolini: “È un piacere giocare con Sara in doppio e averla nel mio box, visto che fa parte del mio team“.