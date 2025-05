Le difficoltà incontrate da Sinner potrebbero rivelarsi utili. Paolini conferma il suo status

Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner supera 6-4 6-2, in un’ora e trentatré minuti, l’olandese Jesper de Jong e si qualifica per gli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo. La testa di serie numero 17, reduce dalle semifinali raggiunte a Monaco e a Madrid, ha archiviato, in un’ora e ventitré minuti, la pratica Sebastian Ofner con un perentorio 6-2 6-4.

Rispetto alla sfida di sabato vinta autorevolmente con l’argentino Mariano Navone il numero uno del mondo ha incontrato qualche difficoltà in più e commesso qualche errore di troppo. Emblematico il calo di tensione accusato nel primo set che ha favorito il recupero dell’olandese fino al 4-4. Tutto ciò però non nuoce assolutamente al suo cammino e potrebbe addirittura rivelarsi un vantaggio.

Il giocatore che torna in campo dopo un lungo stop offre spesso un’ottima prestazione nel primo match e fatica nelle uscite successive. Sinner ha bisogno di disputare partite in cui soffrire, commettere errori, aggiustare il tiro e ritrovare tutte le certezze del suo collaudato sistema di gioco. Il confronto con il giocatore argentino, contro cui aveva perso al Foro Italico negli ottavi del 2023, offrirà una risposta molto significativa a tal proposito perché una netta vittoria, accompagnata da un’ottima prestazione, potrebbe offrire l’immagine veritiera di un giocatore pronto a lottare fin da subito per i traguardi più ambiziosi.

L’altra nota lieta di giornata arriva da Jasmine Paolini. La numero cinque del mondo ottiene, grazie ad una prova di grande maturità e lucidità tattica, un successo di fondamentale importanza contro Jelena Ostapenko e si regala la sfida dei quarti di finale contro la russa Diana Shnaider. La numero uno italiana conferma il suo status di giocatrice di vertice domando una rivale ostica contro cui aveva già perso due volte.

Paolini lascia sfogare l’avversaria nelle prime fasi della partita, salva la palla del doppio break, cresce con il trascorrere dei minuti e inizia a tessere la tela grazie a cui riesce a privare l’avversaria dei suoi punti di forza. La testa di serie numero sei sposta la sua rivale, la costringe a muoversi e le toglie ritmo privandola della possibilità di caricare i suoi potenti colpi da fondo.