Laver Cup 2025: ci saranno anche Holger Rune e Joao Fonseca

Ci sarà anche la presenza di Holger Rune e Joao Fonseca in Laver Cup 2025. I due giocatori sono stati annunciati rispettivamente come parte del Team Europe e del Team World in vista della manifestazione che quest’anno farà tappa a San Francisco.

Quello di Rune è il terzo annuncio effettuato dal Team Europe, quest’anno con Yannick Noah nel ruolo di capitano e Tim Henman in quello di vicecapitano. Il danese, dopo un 2024 un po’ più opaco del dovuto, nel 2025 sta riuscendo a ottenere dei buoni risultati, come la vittoria su Alcaraz (altro membro del Team Europe) nell’ATP 500 di Amburgo: tanto gli è bastato per tenere salda la top ten. Per lui si tratta dell’esordio assoluto nella competizione.

Stesso discorso vale per Fonseca, con la differenza che il brasiliano classe 2006 è sostanzialmente sul trampolino di lancio verso possibili traguardi pesanti. Ha vinto l’ATP 250 di Buenos Aires a febbraio, poi il Challenger 175 di Phoenix, ma nella stagione su terra rossa non ha praticamente mostrato nulla del potenziale che gli è stato accordato, risultando sostanzialmente sullo sfondo. Un fatto anche piuttosto normale, vista l’età e visto che per lui è ancora tempo di evoluzione.

Rune si aggiunge a Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, i primi due nominati dal Team Europe, con altri tre che devono essere ancora svelati. Il Team World, invece, è già a quota 4: Fonseca è il primo non americano chiamato da Andre Agassi (vicecapitano Pat Rafter), con gli altri tre che sono Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton.