Larissa Iapichino: “Fatidici 7 metri, finalmente superati. Dovevo testare la condizione ma…”

Larissa Iapichino fa sognare dopo essere volata a 7.06 metri in quel di Palermo, fermandosi ad appena cinque centimetri dal record italiano detenuto da sua mamma Fiona May. La toscana allenata da papà Gianni Iapichino ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto ed è volata oltre i sette metri per la prima volta in carriera, diventando così la seconda atleta italiana a valicare la soglia dell’eccellenza internazionale per quanto riguarda il salto in lungo.

La Campionessa d’Europa Indoor ha aperto la propria annata agonistica nel capoluogo siciliano e ha fatto letteralmente saltare il banco, incominciando nel migliore dei modi il proprio cammino estivo che culminerà con i Mondiali previsti nel mese di settembre a Tokyo. Da tempo si sperava che la 22enne abbattesse il muro e ci è riuscita in un caldo sabato pomeriggio di fine primavera, fermandosi a un solo centimetro dalla miglior prestazione mondiale stagionale.

Larissa Iapichino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono molto contenta di aver finalmente superato questi fatidici sette metri. Era una giornata per testare la condizione, ma è venuto fuori un gran bel risultato che mi rende davvero felice. Ringrazio chi ha organizzato questa gara, Michele Basile e Antonino Trio, che ci hanno messo nelle migliori condizioni possibili, e grazie a Palermo per l’affetto e il calore, ci vediamo presto”.