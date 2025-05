L’analisi di Puppo: “Mai visto Musetti servire così. Berrettini può farcela con Ruud, dura per Paolini”

Tanti temi trattati nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sul torneo di Roma e Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha offerto vari spunti su quanto è accaduto e su quello che potrebbe verificarsi sulla terra rossa del Foro Italico.

In prima battuta si è andati su Lorenzo Musetti. Il carrarino è stato molto convincente nell’ultima uscita contro lo statunitense Brandon Nakashima e Puppo ha sottolineato un aspetto in particolare: “Musetti ieri ha giocato al servizio come mai gli ho visto fare e lo si comprende anche dai pochi punti che ha concesso nei suoi turni. Del resto, in tutto il match ha offerto solo una palla break al suo avversario“.

Per questo, il tennista italiano potrebbe essere da corsa, ma attenzione a quello che sarà il prossimo avversario negli ottavi di finale: “In un primo momento si pensava che il percorso di Lorenzo fino ai quarti (potenziali) potesse essere alla sua portata, ma visto Medvedev contro Popyrin credo che non sarà semplice. Il russo ha servito molto meglio e la sua palla viaggiava. Inoltre, ha esultato in maniera evidente un po’ come aveva già fatto a Indian Wells contro Fils. Mi sembra che sia molto ben presente anche da questo punto di vista“.

Altro tema è stato quello degli scommettitori sugli spalti. Il collega di Eurosport ha un’idea molto chiara: “Questo fenomeno delle scommesse va debellato. Si sta replicando in vari contesti e io lo posso testimoniare per quanto è accaduto al Challenger di Monza. In quel caso le persone che disturbavano sono state portate via. Penso che si debba fare anche in tornei di maggior rilievo, perché la presenza di questi soggetti va a condizionare l’incontro“.

Analizzata anche la prestazione di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto il serbo Laslo Djere, ma il suo modo di stare in campo non ha convinto Puppo: “Nel primo set ha fatto tanti errori e la sua maniera di giocare, tra tutti questi alti e bassi, fa anche un po’ arrabbiare. Inoltre, Djere ha avuto problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Si sa poi che Carlitos ieri si sia presentato alle 12.00 al Circolo in maniera anomala, perchè poi voleva guardare una partita di calcio…“.

Un’ultima battuta sulle partite di oggi con gli italiani: “Sinner non penso possa perdere contro de Jong, sarei sorpreso che il risultato fosse tanto diverso da quello del primo match. Ritengono inoltre più probabile la vittoria di Berrettini contro Ruud, rispetto a quella di Paolini contro Ostapenko. Non resta che attendere quello che ci dirà il campo“.