La pazza idea di Jasmine Paolini: l’accoppiata singolare-doppio che a Roma manca da 35 anni…

Jasmine Paolini è in finale in singolare ed in semifinale in doppio agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, in corso a Roma: l’azzurra, campionessa in carica in doppio, punta, in caso di doppio successo nell’edizione in corso, riuscirebbe in un risultato che manca dal 1990.

L’unica italiana a riuscirci fu, invece, nel 1985, Raffaella Reggi, che si impose in singolare ed in doppio in coppia con Alessandra Cecchini, ma va ricordato che quella fu una delle edizioni in cui il torneo degli Internazionali d’Italia fu organizzato a Taranto ed era in tono minore rispetto alle edizioni romane.

L’ultima in assoluto a riuscirci, però, fu Monica Seles, nel 1990, mentre nel complesso furono 13 le volte in cui fu realizzata l’accoppiata, da 11 tenniste diverse: l’evento si è verificato in 7 occasioni prima dell’Era Open, e nelle altre 6 occasioni nell’Era Open.

VINCITRICI IN SINGOLARE E DOPPIO AGLI INTERNAZIONALI

Prima dell’Era Open

1930 de Alvarez

1934 Hull Jacobs

1951 Hart

1955 Ward

1963 Smith (Court)

1964 Smith (Court)

1967 Turner

Era Open

1970 Billie Jean King

1971 Wade

1974 Evert

1975 Evert

1985 Raffaella Reggi (organizzati a Taranto, in doppio in coppia con Alessandra Cecchini)

1990 Seles