La pazienza di Giulio Pellizzari: “A volte oserei di più, ma sono qui per imparare”

Un Giro D’Italia per crescere, per imparare, per lavorare al servizio della sua nuova squadra. Poco prima della partenza della quattordicesima tappa della Corsa Rosa, Tina Ruggeri di InBici ha intercettato a Treviso Giulio Pellizzari, corridore in forza alla Red Bull – BORA – hansgrohe, team con cui svolge un compito diverso rispetto allo scorso anno, quando era con laVF Group – Bardiani CSF – Faizanè,

“La maglia è cambiata ma le emozioni sono le stesse – ha detto Pellizzari, attualmente sedicesimo nella classifica generale – Cerchiamo di fare il massimo per il Capitano, Primoz Roglic. Mi manca che i corridori lavorino per me? A volte oserei molto di più, ma sono qui per imparare. E’ giusto fare il percorso che hanno fatto tutti. Arriverà la mia occasione”.

Riguardo al confronto, accesissimo, tra Juan Ayuso e Isaac Del Toro, il nativo di San Saverino Marche ha preferito puntare il focus ancora sulla sua formazione: “Sicuramente ne vedremo delle belle e sarà una bella terza settimana. Noi dobbiamo cercare di farci trovare pronti. Poi una volta arrivati a Roma, tracceremo una linea“.

Ricordiamo che la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025 prevede un percorso di 195 km, con partenza da Treviso ed arrivo a Nova Gorica.