La nuova Italia di Velasco riparte da Modena: debutto contro l’Olanda nell’AeQuilibrium Cup

Sarà il PalaPanini di Modena ad accogliere il primo appuntamento internazionale della rinnovata Nazionale femminile guidata da Julio Velasco, attesa domani, venerdì 23 maggio alle ore 20:00 per il secondo match dell’AeQuilibrium Cup Women Elite contro l’Olanda. Dopo un’intensa fase di preparazione svolta al Centro Pavesi di Milano, le azzurre sono pronte a testare il lavoro svolto sul campo, in vista dell’imminente avvio della Volleyball Nations League 2025.

Il torneo modenese, che si disputa dal 23 al 25 maggio, mette di fronte quattro tra le più competitive selezioni europee: Italia, Olanda, Turchia e Germania. Un’occasione importante per iniziare a mettere alla prova condizione fisica, automatismi di squadra e concentrazione, contro avversarie di alto profilo che le azzurre incroceranno anche più avanti nella stagione internazionale, magari non con questa formazione sperimentale.

La prima avversaria sarà proprio l’Olanda, una formazione giovane e in fase di rinnovamento, ma non per questo priva di ambizioni. La selezione “orange” sarà anche una delle rivali dell’Italia nell’ultima settimana della fase preliminare della VNL, ad Apeldoorn il 13 luglio. Per Velasco sarà un’opportunità preziosa per valutare alcune giocatrici che potrebbero fare parte del gruppo azzurro in vista di VNL e Mondiale. L’obiettivo dello staff tecnico è chiaro: presentarsi al massimo della forma all’appuntamento del 4 giugno a Rio de Janeiro contro la Polonia, gara inaugurale della Volleyball Nations League, competizione che l’Italia si è aggiudicata nel 2024.

Oltre alla sfida serale tra Italia e Olanda, la giornata di apertura del torneo vedrà anche il confronto tra Turchia e Germania, in programma alle 16:30. Per le olandesi, che hanno recentemente affidato la fascia di capitana a Nika Daalderop – nuovo rinforzo della Imoco Conegliano – non mancano le assenze: Bongaerts, Timmerman, Marring, Jasper e Plak non saranno disponibili per la VNL, a causa di infortuni, necessità di recupero o scelte tecniche.