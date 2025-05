La favola di Bondioli/Caniato! Eliminano Bolelli/Vavassori dopo il cammino dalle prequalificazioni!

La coppia formata dai classe 2005 Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato centra l’impresa agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: gli azzurri, che avevano ricevuto una wild card per il tabellone di doppio maschile dopo aver vinto le prequalificazioni, all’esordio in main draw eliminano nel derby italiano la coppia numero 5 del seeding, composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sconfitti dopo due ore esatte di dura battaglia con lo score di 7-6 (5) 6-7 (10) [10-8], ed agli ottavi affronteranno i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Nel primo set il game d’apertura si risolve al deciding point e sono Bondioli e Caniato a salvare il turno in battuta. Per il resto del parziale, invece, i servizi sono dominanti e non si arriva più sul 40-40, con il set che scivola rapidamente verso l’epilogo al tiebreak. Ottima partenza per Bolelli e Vavassori, che scattano sul 3-0 e tengono il margine fino al 5-2. Da quel momento, però, i vincitori delle prequalificazioni vincono 5 punti consecutivi e chiudono i conti sul 7-5 dopo tre quarti d’ora.

Nella seconda frazione l’equilibrio, a differenza di quanto accaduto nel primo parziale, si spezza nel quinto game, quando Bondioli e Caniato operano il break a trenta. Bolelli e Vavassori sono spalle al muro, ma trovano l’immediato controbreak a zero. La coppia in tabellone con una wild card deve ricorrere al punto decisivo nell’ottavo game, evita un nuovo break e trova il 4-4. Senza ulteriori sussulti si va ancora al tiebreak: scambio di minibreak in avvio, poi Bondioli e Caniato si portano sul 5-4 con due servizi a disposizione, ma la coppia numero 5 del seeding rimedia immediatamente. Match point non sfruttato in risposta sul 6-5 per i vincitori delle prequalificazioni, che poi ne mancano anche uno con la battuta a disposizione sul 7-6, ed un altro in risposta sull’8-7. Bolelli e Vavassori ribaltano l’inerzia del tiebreak, ed alla terza occasione pareggiano i conti chiudendo sul 12-10 dopo un’ora di battaglia.

Il match tiebreak è nel segno del massimo equilibrio, con il canovaccio già visto dei servizi dominanti: Bondioli e Caniato si procurano un minibreak di vantaggio sul 4-3, immediatamente recuperato, però, da Bolelli e Vavassori. I primi ad arrivare al match point sono ancora i vincitori delle prequalificazioni, sul 9-8: la quarta occasione complessiva è quella buona per Bondioli e Caniato, che centrano una vittoria storica con lo score di 10-8 dopo un quarto d’ora di gioco.

Le statistiche sottolineano l’estremo equilibrio visto in campo: Bolelli e Vavassori vincono nel complesso più punti, 89 contro 85, ma sfruttano una sola delle tre palle break avute, in tre game diversi, mentre Bondioli e Caniato convertono l’unica occasione a disposizione. La coppia numero 5 del seeding fa leggermente meglio sia con la prima, 78%-75%, sia con la seconda, 67%-66%, mentre i vincitori delle prequalificazioni mettono a segno più ace, 3-1, e commettono meno doppi falli, 1-2.