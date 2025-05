‘La Fagianata’ di Magrini: “Strane le dichiarazioni della UAE. L’Italia punterà sulle fughe, ma occhio a Moschetti”

IL BIS DI PEDERSEN

Oggi Pedersen è stato fenomenale. La Lidl-Trek ha tenuto alta l’andatura sulla salita di Qafa, ma alla fine si sono staccati per davvero solo i velocisti puri: quello era il loro obiettivo.

PEDERSEN NON HA MAI VINTO UNA CLASSICA MONUMENTO

E’ nato nel periodo sbagliato, però è sempre stato protagonista. Quando vinse il Mondiale nel 2019, ed eravamo tutti amareggiati perché non lo conoscevamo ed aveva battuto Trentin, Guercilena me lo disse che sarebbe diventato fortissimo.

FORTUNATO A CACCIA DELLA MAGLIA AZZURRA

Mi è piaciuto tanto Fortunato. Ha avuto coraggio nel partire sul GPM. Ha una bella gamba, sta bene. Bilbao gli ha fatto una concessione: non ha sprintato per i punti della maglia azzurra, perché non gli interessano. Avrà l’esigenza di andare spesso in fuga per i punti dei GPM, ma questo potrebbe anche dargli l’opportunità di vincere una tappa.

CICCONE MAGLIA AZZURRA O CLASSIFICA GENERALE?

Ciccone, dalle dichiarazioni che ha fatto Pedersen, vuole fare classifica: il danese ha detto che non vede l’ora di sdebitarsi sulle montagne. Quindi penso che siano più orientati alla classifica generale che alla maglia degli scalatori.

TANTA ITALIA E DUE CORRIDORI DA SCOPRIRE

Tanta Italia nelle prime 10 posizioni. Zambanini va forte anche in salita e sarà un corridore d’appoggio per le tappe di Tiberi, anche se Antonio avrà sempre il supporto di Caruso, come è avvenuto oggi. Secondo me Zambanini deve ancora maturare, oggi ha fatto più una volata di posizione che di velocità. E’ ancora da scoprire, ma è un uomo squadra. Oldani è abbastanza veloce, non è fermo in volata. E’ un corridore ancora da capire. Potrebbe dare una mano importante nel tirare le volate a Fretin, che è molto pericoloso negli sprint di gruppo.

ATTENZIONE AI VENTAGLI

Nelle due tappe in Puglia sarà importante non prendere imbarcate nel vento, perché quella di Lecce è una tappa insidiosa per quell’aspetto. Martedì ci sarà da stare attenti ai ventagli. La squadra più adatta mi sembra la Lidl-Trek con un Vacek fortissimo, Ciccone che non può perdere colpi, Hoole e Verona in forma. Potrebbero prendere in mano la situazione, ma anche la Ineos che ha tanti passisti. E, naturalmente, la UAE Emirates.

FINO A QUANTO PUÒ TENERE LA MAGLIA ROSA PEDERSEN

Penso che Pedersen tenga la maglia fino a Tagliacozzo, a meno che non venga fuori qualche fuga strana, ma nelle prossime tappe più vincere ancora. A Roglic non interessa riprendere la maglia rosa, oggi ha proprio fatto capire che voleva dare una mano a Pedersen a riprendersela. E’ difficile che arrivi una fuga da lontano, perché squadre come Visma e Deceuninck lavoreranno per arrivare allo sprint, dando quindi una mano alla Lidl-Trek.

IL BILANCIO DEI PRIMI TRE GIORNI DI TIBERI E AYUSO

Tiberi è in crescita, oggi mi è piaciuto, ha padronanza del gruppo. E anche Ayuso si è smosso. Certo sono un po’ strane le dichiarazioni in UAE, dove affermano che non c’è un capitano designato tra Ayuso e Yates, quindi sarà la strada a parlare. Non so se si tratti di pretattica. Yates per ora non si è mai visto, oggi Ayuso un po’ di più.

L’ITALIA, SENZA GANNA E MILAN, FARÀ FATICA A VINCERE DELLE TAPPE

L’Italia dovrà andare a cercare le fughe, ma il percorso lo permette. Però in volata abbiamo Moschetti, che potrebbe dare il colpo di coda.

IL PRONOSTICO PER LA PROSSIMA TAPPA

Martedì vorrei dire che vincerà Groves, ma penso che invece si imporrà ancora Pedersen: può dire la sua anche nelle volate di gruppo.