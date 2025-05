‘La Fagianata’ di Magrini: “Ho fiducia in Roglic, giornata storta per Ciccone, Pellizzari ancora leggerino”

IL POKER DI MADS PEDERSEN

Abbiamo visto che le fughe non vanno, per un motivo o per un altro. Mai avrei pensato che vincesse Pedersen, perché mi sembrava che Del Toro avesse una marcia in più. Ma su un arrivo così esplosivo, con 2 minuti di volata, i corridori da Classiche sono stati favoriti rispetto agli scalatori. Anche domani sarà una frazione per velocisti, poi domenica c’è il Monte Grappa e lì potremo vedere qualcosa di più. Se Bernal avrà l’ardire di ripetere quello che ha fatto oggi con la squadra…Non se ne parla tanto, ma è tornato e potrebbe stupire quando meno te l’aspetti.

L’APPROCCIO DIVERSO DI ROGLIC RISPETTO AI GIOVANI DELLA UAE

Roglic si è disinteressato di tutto: abbuoni e vittorie. Io ho sempre fiducia in lui: oggi è stato meglio rispetto agli altri giorni. Poi penso che si vedrà il vero Roglic nella terza settimana, quindi potrebbe anche spuntarla. Al momento Del Toro e Ayuso sembrano favoriti, soprattutto Ayuso perché ho visto che al ‘Chilometro Red Bull’ Del Toro ha frenato per farlo passare. Questo fa capire che in ammiraglia considerano lo spagnolo il capitano, quindi il messicano potrebbe anche mettersi al suo servizio in montagna. E’ veramente un rebus, per ora si può dire poco e niente.

AYUSO NON ERA DAVANTI SUL FORCING DELLA INEOS

Ayuso non si aspettava quel forcing della Ineos, quindi era rimasto dietro. Roglic, al contrario, era lì davanti. Lo spagnolo è un po’ distratto, ma poi ha guadagnato i secondi di abbuono quando è stato il momento.

ANCHE TIBERI STACCATO SUL GPM DI QUARTA CATEGORIA, POI BENE ALL’ARRIVO

Tiberi su quegli strappi lì è sempre un po’ in difficoltà. Ma sulle salite che verranno, con la sua regolarità, saprà rimanere lì. Sulla regolarità è forse il più sicuro di tutti: non lo vedi mai, però c’è sempre. Per il podio ha buone possibilità.

GIORNATA NON BRILLANTE PER CICCONE

Oggi Ciccone ha avuto una giornata storta, pensavo che potesse anche vincerla la tappa di oggi. Potrebbe essere un segnale, un limite per la sua volontà di fare classifica. L’avevo visto sempre meglio nei giorni scorsi, invece oggi non proprio bene. Ma potrebbe anche essere stata solo una giornata negativa.

LA ROSA DEI PRETENDENTI SI RESTRINGE

I sei che hanno delle chance per poter vincere il Giro d’Italia sono Del Toro, Ayuso, Roglic, Tiberi, Carapaz e Bernal.

QUALE FUTURO PER GIULIO PELLIZZARI?

Pellizzari per il ruolo che ha va benissimo, però non so ancora se un giorno saprà essere protagonista e fare classifica. Lo vedo ancora un po’ leggerino, ma è giovane ed è normale: avrà tempo.

PIGANZOLI NON LASCIA IL SEGNO

Piganzoli sta avendo una involuzione. Effettivamente è un po’ deludente, come tutta la Polti. Pensavo valesse qualcosa di meglio per la classifica. Per ora non si è mai visto e in salita, che dovrebbe essere il suo pane, si stacca.

DOMANI TORNANO I VELOCISTI

Io domani penso che Kooij possa fare il bis. E’ in gran forma e avrà il vantaggio di essere pilotato allo sprint da un grande Van Aert.