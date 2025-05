‘La Fagianata’ di Magrini: “Commosso per Ulissi, non mi è piaciuto Ayuso. Sterrato? Un problema per i big”

DIEGO ULISSI IN MAGLIA ROSA

Sono felice, mi sono commosso anche per quello che ha detto dopo nell’intervista. Ci teneva, ha preso la maglia rosa proprio prima di arrivare in Toscana, speriamo che la tenga anche domani. Se lo meritava proprio. Meglio vincere una tappa o conquistare la maglia rosa? Io ho detto la tappa, ma nel suo caso è il contrario: otto tappe le aveva già vinte. Domani potrebbe tenerla, il percorso è anche nelle sue corde.

LA TATTICA DELLA UAE EMIRATES

La UAE Emirates ha tirato forse per fare tenere la maglia a Roglic, ma forse c’era uno spirito di invidia nei confronti di Ulissi. Lo scorso anno Ulissi era con loro, si sono lasciati in maniera buona, ma… Era palese che Roglic non volesse più la maglia rosa e loro hanno provato a fargliela tenere con forza. Non mi è piaciuto lo scatto di Ayuso, gli ha preso un secondo ma sono energie che poi ti possono fare comodo più avanti, non si è capito.

LA CAPARBIETÀ DI FORTUNATO

Francesco Fortunato bello ed è bello avere due italiani con due maglie diverse: uno in rosa e uno in azzurro, è quasi un record, tra l’altro nella stessa squadra, una squadra che aveva bisogno di punti per il ranking. Fortunato è andato forte, l’ho ribattezzato scaltrezza: è stato scaltro perché aveva letto benissimo la tappa, aveva detto che i primi 80 km sarebbero stati difficili perché ci sarebbero stati tanti scatti e che per lui sarebbe stato meglio andare in fuga sul GPM ed è stato così. Bravo a entrare in fuga al momento giusto, ha vinto il GPM che gli ha portato tanti punti.

RITMO FOLLE IN AVVIO

Pedersen tremendo, Cattaneo bravo a tenere botta. Visma ancora secondi, bravi perché van Aert cercava la fuga. Hanno detto di van Aert per domani, ci potrebbe stare vista la condizione fisica. Vacek potrebbe puntare alla tappa di domani, pedala molto bene e potrebbe cercare una fuga, oggi ha perso un minuto e potrebbe fare comodo.

LA TAPPA DI DOMANI E GLI STERRATI

Sono quattro settori da ben interpretare, potrebbe essere un problema per quelli di classifica, non è mica semplice. Difficile trovare un favorito, dico van Aert o Pidcock: loro due sono quelli che possono fare la differenza. Uno che potrebbe fare una bella corsa è Bernal, viene da un passato da mountain bike. I big di classifica devono stare attenti, è anche difficile sbilanciarsi ma domani sarà più pericolosa rispetto alla cronometro: qualcuno potrebbe pagare l’inesperienza.