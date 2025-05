‘La Fagianata’ di Magrini: “Ciccone ha sbagliato, Tiberi da podio. Ayuso bello, ma Roglic…”

L’ANALISI DELLA TAPPA DI OGGI

Abbiamo visto una corsa vera. Ayuso ha vinto con UN colpo secco, abbiamo visto la rinascita di bernal coadiuvato dalla squadra, abbiamo visto Tiberi che non ha fatto nulla di particolare per la tappa ma ha fatto vedere che c’è. Roglic ha ripreso la maglia neanche volutamente, se l’è ritrovata indosso e dobbiamo vedere cosa farà adesso. La tappa è stata bella, secondo me Ciccone ha bruciato un po’ le tappe, ha voluto fare uno scatto troppo presto, ha fatto un bel piazzamento ma aveva la possibilità di fare meglio, non dico di vincere perché Ayuso ha fatto tutto perfettamente. Non è arrivata la fuga come molti pensavano, Red Bull ha lavorato alla grande per tenere la corsa e pensavo che Roglic potesse puntare alla tappa. Non mi sembra che la Visma possa dare problemi, Simon Yates non è stato all’altezza, anche Pidcock da classifica non lo vedo, bene Carapaz che si è difeso nonostante la caduta di ieri.

ROGLIC SI È FATTO SORPRENDERE. AYUSO BELLO

Roglic non ne ha di meno di Ayuso, è rientrato, ha recuperato. Si è fatto sorprendere, era un pochino indietro ma non ne ha meno di Ayuso, anche dopo l’arrivo l’ho visto bene. Alla fine voleva anche fare la volata ed è rimasto chiuso. Se Roglic fosse stato a ruota di Ayuso come Bernal allora sarebbe stata una sfida a due. Ayuso è proprio bello, oggi l’ho rivisto bello perché nei giorni precedenti era piuttosto nervoso mentre oggi si è sfogato, è un vincente.

CICCONE HA SBAGLIATO

Ciccone ha avuto personalità, ma ha sbagliato: ha fatto uno scatto che non doveva fare, è stato il orimo ad attaccare e poi quelle cose le paghi. È andato in avanscoperta troppo presto, poi ha chiuso subito Bernal. Sia Ciccone che Bernal l’hanno buttato via, quelli che non hanno sbagliato sono stati quelli della UAE, che sono rimasti al coperto.

TIBERI DA PODIO

Lotta tra Tiberi e Del Toro per il podio? Del Toro dovrà lavorare anche per Ayuso, mentre Tiberi ha tutta la squadra per lui. Per Tiberi il terzo posto è l’obiettivo primario, è un regolarista, ha fatto lavorare la squadra. Si erano messi in testa in un momento di confusione del gruppo, hanno fatto un bel lavoro e tutto sommato l’obiettivo podio è fondamentale, poi non si sa mai. In UAE dicono che la seconda scelta è Yates, ma per me è Del Toro. Loro hanno i gregari e non penso che sciupino Del Toro, ma nel caso dovesse rimanere l’ultimo uomo di Ayuso allora potrebbe fare il lavoro.

LA TAPPA DI DOMANI E GLI SCENARI FUTURI

Domani va via la fuga, gli uomini di classifica non sono interessati. Attenzione a Verre e Ulissi, l’ho visto pedalare bene. Domenica sicuramente qualcosa succederà in classifica e poi ci sarà la cronometro che darà un po’ di sentenze: è una cronometro per specialisti e Tiberi può fare qualcosa.