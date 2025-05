LA COPPA AMERICA DI VELA SARÀ A NAPOLI! Evento epocale, l’annuncio dei neozelandesi e l’intervento diretto del Governo

Adesso è ufficiale. La prossima America’s Cup si disputerà in Italia! I neozelandesi, dopo mesi di trattative e attente valutazioni, hanno scelto Napoli come sede della 38ma edizione della Coppa America di vela. Si tratta di un evento inedito per il Bel Paese, che non aveva mai ospitato in passato la più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente. Le date esatte verranno definite nei prossimi mesi, ma la manifestazione dovrebbe andare in scena tra la primavera e l’estate del 2027 con Team New Zealand a caccia del poker consecutivo e Luna Rossa che sogna di conquistare finalmente la tanto agognata Vecchia Brocca anche grazie al vantaggio di gareggiare per la prima volta in casa.

“Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli, in Italia, come sede della 38ma America’s Cup. C’è uno spirito puro ed un orgoglio assoluto in Italia che sembra così appropriato avere la prossima America’s Cup qui. Portando la Coppa America in questo Paese, sembra che la stiamo portando alla gente, nella nostra ambizione di far crescere continuamente il pubblico della manifestazione e dello sport della vela. Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto dell’America’s Cup e ovviamente è la casa di Luna Rossa, un team straordinario e un forte competitor. Quindi, dal punto di vista del Defender, sembra certamente che stiamo entrando nella tana del leone a livello competitivo, ma dal punto di vista dell’evento sembra la sede perfetta per ospitare la 38ma America’s Cup“, l’annuncio del CEO di New Zealand Grant Dalton.

Queste invece le dichiarazioni del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “L’America’s Cup fungerà da potente acceleratore per il turismo, l’economia marittima, l’imprenditoria locale e lo sviluppo di nuove competenze, fornendo un’anteprima tangibile di ciò che quest’area potrà diventare al completamento della sua rigenerazione urbana. Vorrei ringraziare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, tutti gli stakeholder istituzionali e tecnici coinvolti per la fiducia accordata alla nostra città. Napoli è pronta e continuerà a dimostrare la sua capacità di fornire risultati concreti. Le regate si svolgeranno nelle acque tra Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre le basi dei team saranno stabilite a Bagnoli, un’area strategica in cui il Governo ha deciso di investire decisamente, con l’obiettivo di restituirla finalmente alla città e ai suoi cittadini“.

“Ospitare la 38ma America’s Cup a Napoli rappresenta una straordinaria vetrina internazionale per la bellezza e la storia del nostro territorio. Abbiamo lavorato diligentemente a questa candidatura negli ultimi mesi in stretta collaborazione con il Governo. Questo risultato genererà un notevole impatto economico sul nostro territorio, come sperimentato da precedenti città ospitanti come Barcellona e Valencia. L’evento si preannuncia come la più significativa occasione sportiva mai ospitata da Napoli, trasformando l’iconico Golfo della città in un palcoscenico per spettacolari regate tra i team velici d’élite mondiale. Un’opportunità per mostrare al mondo non solo la bellezza del nostro paesaggio, ma anche la capacità della città di affrontare con competenza le grandi sfide del presente“, ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo campano.