Khachanov ferma la corsa di Passaro e approda gli ottavi degli Internazionali d’Italia

Karen Khachanov ferma la corsa di Francesco Passaro e approda gli ottavi degli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Roma il russo s’impone con un perentorio 6-3 6-0 e nel prossimo turno sfiderà il vincente della sfida serale tra Carlos Alcaraz e Laslo Djere.

Il tennista italiano parte bene, tiene a zero il servizio d’apertura, ottiene, alla seconda opportunità, il break per salire sul 2-0 e, rimontando da 0-30, si porta sul 3-0. Lo splendido inizio di partita lascerebbe presagire una cavalcata trionfale, il russo invece entra in partita, il tennista umbro cala l’intensità della sua prestazione, non trasforma la palla per il possibile 4-5 e capitola subendo un parziale di sei giochi consecutivi che sancisce il 6-3 del primo parziale.

La testa di serie numero 23 sfrutta gli errori dell’avversario sulla pressione da fondo per incamerare l’1-0 e ottenere, a 15, il break del 2-0. Non cambia il trend, l’italiano continua a giocare assalito dalla fretta di concludere quanto prima lo scambio, il russo si appoggia al servizio e alla solidità dal fondo per allungare sul 3-0. Lo stillicidio continua con il break subito a zero per il 4-0, il giocatore italiano tenta il sussulto d’orgoglio con lo 0-30 del quinto gioco, vantaggio rapidamente ribaltato dal rivale per il 5-0, prologo della chiusura per il 6-0 che chiude l’incontro.

Passaro serve il 56% di prime palle, ottiene però percentuali di rendimento molto basse quando serve la prima, 43%, e la seconda, 22%. Il giocatore italiano mette a segno solo cinque vincenti e colleziona ben 30 errori gratuito con un saldo ampiamente deficitario di -25.