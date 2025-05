Karate: l’Italia chiude in trionfo gli Europei 2025! Oro nel kumite maschile e 12 medaglie totali

A Yerevan si sono conclusi gli Europei 2025 di karate. Sui tatami armeni l’Italia ha fatto segnare un bottino impressionante di 12 podi totali, tra karate (8) e parakarate (4), con 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi, definito al meglio da quanto successo nell’ultima giornata di gare.

La squadra maschile di kumite si è presa – nuovamente – l’oro continentale. La formazione composta da Simone Marino, Matteo Avanzini, Matteo Fiore, Daniele De Vivo e Michele Martina, oltre che a Angelo Crescenzo e Luca Maresca, si è imposta complessivamente 2-3 sulla Croazia in una sfida incredibile, risolta dalla vittoria di Michele Martina per 3-0 su Dino Simunec.

Si mette al collo l’argento invece la squadra maschile di kata: Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice (e Alessio Ghinami) vengono superati di misura dalla Spagna con lo score di 42.7 a 42.4 in un duello intenso.

Doppio bronzo al femminile per il kumite femminile (Viola Lallo, Veronica Brunori, Silvia Semeraro, Sofia Ferrarini e Clio Ferracuti) e il kata femminile (Terryana e Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo e Elena Roversi). Le azzurre si sono rispettivamente imposte rispettivamente allo spareggio contro l’Austria, decisa Clio Ferracuti che si è imposta su Lejla Topalovic per 6-2, e per 41.80 a 40.20 contro la Turchia.

“Innanzitutto – dice il presidente federale Davide Benetello – mi complimento con la Federazione Armena per l’ottima organizzazione di questi Campionati! Hanno alzato il livello. Per l’Italia, poi, è andato tutto bene. Siamo una federazione che vince titoli in tutte le discipline, dal kumite al kata, passando per il parakarate. Siamo completi e lo abbiamo dimostrato sfiorando il primo posto del medagliere per un attimo. Siamo una grande squadra!”.

Riepilogo medaglie Italia – Europei di Karate 2025

Ori (3)

Terryana D’Onofrio – kata individuale femminile

Mattia Allesina – parakarate K22

Squadra maschile di kumite

Argenti (2)

Erminia Perfetto – kumite -50 kg

Squadra maschile di kata

Bronzi (7)

Alessio Ghinami – kata individuale maschile

Matteo Avanzini – kumite +84 kg

Squadra femminile di kata

Squadra femminile di kumite

Patrick Buwalda – parakarate K22

Federica Yakymashko – parakarate K21

Pietro Merlo – parakarate carrozzina